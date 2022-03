L'évasion cosmique de Ilhan Ersahin, Dave Harrington et Kenny Wollensen

Publié le 10 mars 2022 à 08:31 par Guillaume Schnee

Habitués des jams nocturnes du club Nublu, le guitariste-producteur du duo Darkside et le batteur new-yorkais livrent avec le saxophoniste suédo-turc une session jazz spatiale sur l'album "Invite Your Eye".

Depuis plus de deux décennies, le club de l'East Village s'est fait le centre de l'underground jazz new-yorkais, faisant vibrer les nuits de la capitale avec les explorations musicales les plus folles de son fondateur poly-instrumentiste Ilhan Ersahin et de ses diverses formations. Un haut lieu de création collective et improvisée dans lequel Dave Harrington, alors lycéen, aimait s'incruster pour voir jouer le saxophoniste et le batteur Kenny Wollensen avant de pouvoir participer aux jams.

Alors qu’il enregistre une bande originale au studio Figure 8, Harrington convie Ersahin et Wollesen après les sessions pour improviser, entre 22h et 4h du matin, les huit titres de ce space-jazz instrumental exploratoire réuni sur l'album Invite Your Eye.

C'est en toute liberté que les trois complices ont créé cette oeuvre hypnotique laissant leur infinie créativité s'évader vers les horizons d'un spiritual jazz spectral, où le groove pourrait côtoyer l'ambiant, le krautrock, la musique contemporaine ou un blues électrique. Une fusion rêveuse et intense dont la spontanéité s'est parrée d'enregistrements en post-production, chacun ajoutant ses lignes de saxophones, de guitares et de percussions aux parties improvisées.

« Si vous voulez ressentir la spontanéité totale, le vrai groove profond et la vraie bizarrerie, il faut venir nous écouter à 2h du matin au Nublu. En attendant, j’espère que l’album arrive à transmettre les sensations que l’on éprouve en jouant ensemble tard la nuit, de la façon la plus psychédélique qui soit ! » conclut Dave Harrington.

