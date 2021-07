Simon Moullier célébre l'héritage des légendes du jazz en trio

Publié le 13 juillet 2021 à 15:58 par Catherine Carette

Avec "Countdown", le fougueux vibraphoniste revisite les standards en élargissant le spectre de son instrument.

Après son premier album Spirit Song, le vibraphoniste, producteur et compositeur Simon Moullier poursuit son hommage aux grands compositeurs et aux piliers du jazz en compagnie de ses amis Luca Alemanno et Jongkuk Kim . Amoureux des compositions de John Coltrane, Charlie Parker, Chick Corea, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Sonny Rollins, Cannonball Adderley et des voix de Billie Holiday ou Nat King Cole, il nous livre quelques - unes de leurs œuvres tout en démontrant sa déjà grande maîtrise, du vibraphone qu’il travaille avec des techniques nouvelles :

Après avoir étudié la batterie et les percussions européennes classiques et celles du monde ( Japon, Afrique de l'Ouest ) en France, puis obtenu des diplômes à la Berklee College of Music et à l'Institut Thelonious Monk, Simon Moullier a été vite repéré pour son approche personnelle du jeu du vibraphone . Le New - yorkais a depuis partagé la scène avec des légendes du jazz . Dans la lignée d’un Lionel Hampton ou d’un Gary Burton dont il reconnait volontiers l’héritage, il cherche son propre son : "J'ai toujours voulu faire disparaître le vibraphone, transcender l'instrument en quelque chose d'autre, toujours en donnant priorité à la fluidité dans l’expression”, précise - t’il .

Sa musique est fraîche, elle parle à tout le monde . Je n'ai jamais entendu quelqu'un jouer du vibraphone comme ça" - Herbie Hancock

L’album porte le nom et s'ouvre sur le titre Countdown, extrait du chef d’œuvre de John Coltrane, Giant Steps. Puis viennent Work et Ask Me Now, composées par Thelonious Monk ; Goodbye Pork Pie Hat de Charles Mingus ; Hot House de Tadd Dameron, Turn Out The Stars de Bill Evans ; Beijo Partido de Ninho Horta ou encore The Song is you de Jerome Kern .

Une grande attention a été portée à la réalisation de l’album et en particulier à l'atmosphère, aux fréquences de chaque instrument, à leur place dans le groupe, à la limpidité des mélodies précise Simon Moullier . "Et nous développons des “grooves” pendant un long moment jusqu'à ce que nous trouvions le bon feeling".

"Countdown" est sorti le 11 juin sur le label Sound Records

Simon Moullier - Countdown - Photo de Cyrille Druart