Fred Pallem et Thomas de Pourquery relookent l'érotique "Aimons, Foutons" de La Fontaine

30 juillet 2020

Avec N’kaké, Nicole Ferroni, Marcel Kanche ...le meneur du Sacre du Tympan transfigure quelques fables truculentes du poète libre.

La Fontaine, bel ami de nos années d'école, familier de nos mémoires dures, fut un témoin avisé de son temps . Ce que l'on sait moins c'est que de 1665 à 1674 notre moraliste préféré a publié des contes peu propices à l'éducation des enfants, jugés immoraux, grivois ou fallacieux . Certains, critiquant la monarchie absolue de Louis XIV, lui ont valu la disgrâce de la cour .

Avec ses invités Sandra N’kaké, Nicole Ferroni, Marcel Kanche, Rebecca Manzoni et Thomas de Pourquery, Fred Pallem et son big - band funk, groove, jazz et gentiment psychédélique, proposent une relecture singulière, poétique et réjouissante de l'univers de l'illustre "fablier" . Voici Aimons, Foutons, un titre à la Gainsbarre, avec Thomas de Pourquery au saxophone et à la voix, sur un clip de La Plongée :

L'électron libre de la scène musicale et ses amies, amis, récitants et récitantes vous donnent rendez - vous le 16 octobre 2020 pour la sortie de l’album .