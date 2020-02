"L’Envolée Belle", voyage vers l'épure de Claude Tchamitchian

Publié le 11 février 2020 à 13:38 par Catherine Carette

Entre densité et liberté onirique, le contrebassiste en trio avec le saxophoniste Christophe Monniot et le batteur Tom Rainey, dévoile un extrait de son nouvel album "Poetic Power".

Un disque de Claude Tchamitchian, compositeur et orchestrateur, fondateur de la compagnie et du label Emouvance, contrebassiste majestueux, incontournable de la scène jazz française, est forcément une aventure musicale que l’on est pressé de partager . Entre détente et grand vent, Poetic Power est un appel à la plénitude, celle du marcheur émerveillé par la magie de la nature et les profondeurs insondables de ses racines . Son nouveau titre L'Envolée Belle, à découvrir en avant - première, évoque quelque - chose de très aérien et fluide .

Le morceau joue sur une thématique apparemment classique mais qui ne l’est pas . "J'ai voulu quelque chose de volubile par rapport à Tom et à Christophe et pour moi, de très ancré dans la terre et surtout dans la tradition de ce qu’est la basse dans cette musique" . Après le thème exposé à la contrebasse, puis à l’unisson avec le sax, une découpe rythmique fort sympathique ( un 11 temps plus 3 croches pour les intimes ) met en lumière la technicité hors pair du jeu de batterie : "Tom adore ce genre de défi et il le relève magnifiquement" . S'en suit un développement en sept temps sur lequel le saxophoniste - poète s'envole :

Claude Tchamitchian, compagnon de jeu de Dave Liebman, Angélique Ionatos, Michel Portal, Marc Ducret, Henri Texier, Jean - Marie Machado, Andy Emler, Yom, Daunik Lazro, Vincent Courtois, Emile Parisien et tant d'autres, met dans son jeu la puissance, la rondeur et la délicatesse de son humanité . La flûtiste Naïssam Jalal, dont nous mettions en lumière l'album Quest of the invisible, disait de lui : "Il possède, à mon avis, le plus beau son de contrebasse que j'ai pu entendre de mes oreilles vivantes" .

Claude Tchamitchian - Photo de Christophe Charpenel

Après Traces et Need Eden, le contrebassiste, souvent habitué aux sextets et tentets, revient à une formule minimaliste qui offre une grande liberté . Pour exposer les six titres de Poetic Power, écrits sous forme de suite, il a choisi des compagnons de voyage virtuoses, inspirés, à la fois délicats et incandescents, deux fortes individualités qui enrichissent sa vision de leurs imaginaires foisonnants .

Imagines que tu es devant un paysage, tu prends l’ivresse de ce que tu vois et pendant que tes yeux s’envolent avec les nuages, le vent, l'oiseau . . . tu as les pieds bien solidement ancrés, parce que si tu perds ton ancrage tu tombes dans le vide .

Tom Rainey est l’un des batteurs les plus très inventifs de la scène new - yorkaise . Ses incroyables talents de percussionniste mélodiste au phrasé audacieux et virevoltant en font un des musiciens les plus prisés du jazz avant - gardiste . On l'a vu notamment aux côtés de Tim Berne, Craig Taborn ou encore dans son propre trio avec Ingrid Laubrock et Mary Halvorson .

Avec Tom et Christophe et l’extraordinaire musique qu’ils portent en eux, j’ai beaucoup plus l’impression d’être en compagnie de co - compositeurs qu'avec des musiciens qui jouent une musique que j'amène .

Christophe Monniot qui a fait ses débuts dans l'orchestre Tous Dehors, co - fondateur de La Compagnie des Musiques à Ouïr, est animé par un feu onirique unique . Sideman très recherché, il a joué avec Daniel Humair, l'ONJ, Patrice Caratini, Marc Ducret, les frères Moutin et tant d'autres . On se souvient notamment de son Vivaldi universel, une adaptation lumineuse des Quatre Saisons pour ensemble de jazz .

Christophe n'est pas loin d’être pour moi l’altiste le plus extraordinaire qu’on ait à l’heure actuelle .

On aime le magnifique discours qui se construit, l'espace et les silences éloquents, l'extrême finesse du jeu de baguettes et de cymbales, la force tellurique de la contrebasse, le feu du saxophone et enfin l'émotion qui se dégage des six titres imaginés « Les pieds au sol, la tête dans les étoiles » .

Poetic Power, enregistré au Studio de La Buissonne, sort le 14 février sur le label Emouvance .

En concert : le 16 mars au Pan Piper ( Paris ) .

Poetic Power - Claude Tchamitchian Trio - Label Emouvance

