Kamasi Washington, Terrace Martin, 9th Wonder et Robert Glasper sortent "Dinner Party"

Publié le 13 juillet 2020 à 09:35 par Guillaume Schnee

Les producteurs et musiciens stars de la scène jazz et hip hop s'associent pour un premier album au groove lascif.

Plus qu'un énième supergroupe, Dinner Party est le fruit d'une longue amitié entre ceux qui aujourd'hui rayonnent sur la planète néo jazz et hip hop . Le saxophoniste Kamasi Washington et le producteur Terrace Martin étaient ensemble à l'école secondaire ensemble, tandis que Martin et le claviériste Robert Glasper se sont rencontrés dans un camp de jazz dans les années 1990 . Le trio est resté connecté s'associant régulièrement avec le producteur hip hop Patrick Douthit alias 9th Wonder avant de se retrouver en studio l'an dernier pour graver les sept titres de ce premier long - format en écoute ici :

Une collection de pépites down tempo où s'entrelacent harmonieusement l'instrumentation jazz épérimentale avec des mélodies soul et R & B sur une production hip - hop classique . Le quatuor est rejoint sur plusieurs morceaux par le chanteur de Chicago Phoelix . Dans un communiqué, l'histoire d'origine du groupe est expliquée comme l'intersection de la connexion authentique et de la camaraderie musicale : "Dinner Party est le résultat de plusieurs années d'amitié, de spectacles, de dîners, de conversations, de rires et d'expériences de vie, tous convergeant en un seul moment" .

L'album "Dinner Party" est sorti le 10 juillet