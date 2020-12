Joyeux Noël avec Laurent Bardainne

Publié le 23 décembre 2020 à 13:35 par Guillaume Schnee

Accompagné par deux membres de sa formation Tigre d'Eau Douce, le saxophoniste célèbre l'esprit de Noël avec trois titres en session live.

Il est de ces saxophonistes voyageurs et libres explorant avec un bonheur contagieux les territoires du jazz, du rock, de l'électro ou du hip hop . Au printemps dernier, Laurent Bardainne nous embarquait dans un songe soul jazz merveilleux et salvateur justement nommé Love Is Everywhere. Un premier album en tant que leader gravé avec un quatuor au nom poétique, Tigre d'Eau Douce .

C'est avec deux complices de sa formation, l'organiste Arnaud Roulin et le maître rythmique guadeloupéen Roger Raspail, que le musicien a décidé de partager avec nous l'esprit de Noël . Le trio s'est ainsi installé dans le restaurant Le Gloria à Montmartre pour nous offrir un pur moment de douceur et de joie avec ses versions d'Ave Maria, Michaud veillait et Douce Nuit :

A propos de cet Ave Maria de Franz Schubert, Laurent Bardainne, toujours facétieux, déclare : "On adore parler latin au sein du groupe, ça nous a donc fait un grand plaisir d'interpréter cette pièce inconnue d'un compositeur inconnu ."

Michaud veillait, un délicieux titre traditionnel antillais chanté par le maitre Roger Raspail