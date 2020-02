"Joy Ascension" les méditations heureuses de Macha Gharibian

Publié le 25 février 2020 à 13:20 par FIP.fr

La pianiste et chanteuse vient de sortir son troisième album, une oeuvre captivante et audacieuse sculptée en toute liberté avec une grande subtilité.

Sa voix est douceur puis se fait volcanique et habitée, au fil des années la compositrice, arrangeuse et pianiste a révélé ses talents vocaux jusqu'à illuminer ce nouveau voyage intitulé Joy Ascension. Un titre coltranien pour ce troisième album qui nous plonge dans la lumière généreuse des vastes territoires poétiques de l'artiste .

Pour dessiner ses huit paysages sonores mystérieux et exaltants, Macha Gharibian a fait appel à deux rythmiciens innovateurs : le batteur belge Dré Pallemaerts, complice de Fred Hersch et Tom Harrell, Yusef Lateef ou Mélanie de Biasio, et le contrebassiste canadien Chris Jennings qui a fait voyager son groove avec Dhafer Youssef, Tigran Hamasyan, ou encore Titi Robin . La trompette aérienne de Bert Joris et le doudouk hypnotique Artyom Minasyan, viennent enrichir sur deux titres le folklore imaginaire de Macha Gharibian où s'entremêlent avec modernité la tradition arménienne, le jazz, la soul, la pop et les pulsations du monde .

Que ce soit sur des pièces instrumentales ou chantées, l'artiste multiplie les atmosphères et sculpte ses univers sonores impressionnistes, alterne le piano acoustique et le Fender Rhodes, la magie opère, toujours . Elle livre ses émotions, ses tourments et son exaltation sur ses compositions originales comme sur la reprise de 50 Ways To Leave Your Lover, le fameux thème de Paul Simon ou sur l'air traditionnel arménien Sari Siroun Yar. Les tourbillons rythmiques sont ponctués de silences poétiques et, avant de clore son oeuvre avec l'énergie de Freedom Nine Dance, Macha Gharibian nous bouleverse avec Crying Bohemia, un titre piano voix en forme de complainte déchirante dont seules les grandes chanteuses ont le secret .

Macha Gharibian est en concert :

le 8 mars au 360 Paris Music Factory

le 30 mars au Studio de L'Ermitage à Paris

