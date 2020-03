Joshua Redman retrouve son quartet stellaire sur "RoundAgain"

Publié le 26 mars 2020 à 15:01 par Guillaume Schnee

Vingt-six ans après l'album fondateur "MoodSwing", le saxophoniste a réuni ses vieux complices Brad Mehldau, Christian McBride et Brian Blade pour un nouveau sommet hard-bop.

Intronisé par toute la presse comme le saxophoniste le plus créatif du jazz contemporain, Joshua Redman a brillé en duo, en trio ou en quartet . C'est sans doute avec cette dernière formation que le saxophoniste et compositeur a le plus créé que ce soit aux côtés de Aaron Goldberg, Reuben Rogers et Gregory Hutchinson ou avec son projet James Farm, avec Aaron Parks, Matt Penman, et Eric Harland . Avec son nouvel album RoundAgain, attendu le 10 juillet sur Nonesuch, le musicien nous propose un voyage dans le temps .

Un saut temporel en 1994 précisément, lorsque le musicien seulement âgé de 26 ans réunissait, pour son premier projet en tant que leader, trois futures étoiles de la génération post - Marsalis pour graver le chef - d'oeuvre de hard - bop novateur MoodSwing.

J'ai réalisé presque immédiatement que ce groupe ne resterait pas ensemble très longtemps . Ils étaient sans aucun doute, pour notre génération, parmi les plus accomplis et innovants sur leurs instruments respectifs . ( Joshua Redman )

Depuis bien sûr le batteur Brian Blade, le pianiste Brad Mehldau et le bassiste Christian McBride sont tous devenus, comme lui, les musiciens phares de la scène jazz new - yorkaise . Au cours des décennies qui ont suivi, chacun a joué avec un ou plusieurs des autres à diverses reprises, mais les quatre ne se sont jamais correctement réunis . "Je savais que cela arriverait, mais je ne savais pas quand", déclare Redman . Virtuoses et improvisateurs hors pairs, les quatre musiciens n'ont pas mis bien longtemps à retrouver cette ferveur créatrice collective, évidente sur les sept titres originaux de l'album, trois de Redman, deux de Mehldau et un de McBride et Blade .

Josh, Christian et Brian sont tous mes héros . C'est comme jouer avec The Avengers . ( Brad Mehldau )

"RoundAgain" du Joshua Redman Quartet le 1O juillet sur Nonesuch Records