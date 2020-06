Jorja Smith revisite "Rose Rouge" de St Germain

Publié le 18 juin 2020 à 11:30 par Guillaume Schnee

L'étoile de la nu-soul britannique livre une version jazz magnifique du tube de Ludovic Navarre pour l'album "Blue Note Re:imagined".

Grande révélation de la scène R & B/soul londonienne en 2018 avec son premier album Lost & Found, la jeune chanteuse et compositrice Jorja Smith a depuis multiplié les collaborations en nous livrant quelques pépites du genre comme Loose Ends avec Loyle Carner, Be Honest avec le Nigérian Burna Boy ou Kiss Me in the Morning présent sur la bande originale de la série tv de Damien Chazelle The Eddy.

La complice de Drake, Kali Uchis ou Kendrick Lamar vient de dévoiler une version jazzy du titre Rose Rouge, véritable hymne jazz - french touch des années 2000 extrait de l'album Tourist sur lequel St Germain samplait Marlena Shaw . Une reprise qui annonce l'album Blue Note Re:imagined, un projet du mythique label qui lance une série de réinterprétations de classiques de jazz et de musique électronique issus de son catalogue par les fers - de - lance de la nouvelle scène jazz anglaise .

Pour ce nouveau titre, Jorja Smith est accompagnée par la jeune garde de la turbulente scène jazz londonienne . Elle retrouve ainsi le batteur et leader du collectif Ezra Collective Femi Koleoso avec qui elle avait déjà gravé Reason In Disguise, le trompettiste James Copus, le saxophoniste James Allsopp ou le bassiste James Rudolph Crewsick . Sur le projet de Blue Note on retrouvera Ezra Collective notamment pour une reprise du Footprints de Wayne Shorter mais aussi Shabaka Hutchings, Nubya Garcia, Mr Jukes, Steam Down, Skinny Pelembe, Emma - Jean Thackray, Poppy Ajudha, Jordan Rakei, Fieh, Ishmael Ensemble, Blue Lab Beats, Melt Yourself Down, Yazmin Lacey, Alfa Mist pour des reprises contemporaines de standards d'Herbie Hancock, Bobby Hutcherson, Joe Henderson, Donald Byrd, Eddie Henderson ou McCoy Tyner .

L'album "Blue Note Re:imagined" sort le 25 septembre 2020 .