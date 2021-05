Joe Armon-Jones revient avec le titre "Pray"

Publié le 5 mai 2021 à 14:14 par Guillaume Schnee

Le claviériste jazz londonien inaugure sont label Aquarii Records avec une œuvre au groove cosmique enregistrée avec Morgan Simpson de Black Midi et Luke Wynter de Nubiyan Twist.

Claviériste phare de la scène jazz londonienne, Joe Armon - Jones nous avait laissés en 2019 avec l'abum Turn To Clear View, génial amalgame groove de bass music, R & B, hip - hop, p - funk ou de highlife porté par un jazz cosmique et psychédélique . Le membre fondateur de la formation Ezra Collective s'était fait discret depuis, travaillant dans l'ombre à repousser les limites de sa musique et lâchant au compte - gouttes quelques titres comme en mars dernier une reprise du morceau Golden Brown de The Stranglers . Le musicien vient de lancer le label Aquarii Records, un espace de création libre qu'il inaugure aujourd'hui avec la pièce Pray :

Toujours en quête d'un groove avant - gardiste, Joe Armon - Jones s'est entouré ici du batteur de Black Midi, Morgan Simpson, et du bassiste de Nubiyan Twist, Luke Wynter . Écrit le matin même de l'enregistrement, le titre Pray prend des allures de spiritual jazz cosmique et futuriste transcendé pendant près de huit minutes par une rythmique entêtante et des claviers au groove céleste .

