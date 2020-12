Jazz à Vienne dévoile les premiers noms de son cru 2021

L'édition anniversaire tant attendue du festival Jazz à Vienne devait avoir lieu l'été dernier . C'est dire si l'équipe organisatrice est impatiente et prête à vous accueillir en même temps que tous les artistes qui feront la joie de cette manifestation estivale incontournable . . . si la pandémie du Covid 19 veut bien nous oublier . Comme une prière ou un cri de joie, comme le chantait si bien Barry White :

( . . . ) Let the music play on / Que la musique continue de jouer / Just until I feel this misery is gone / Jusqu'à ce que je sente que cette misère est terminée . . . " !