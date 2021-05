Jazz à Sète, c'est reparti !

Publié le 20 mai 2021 à 13:08 par Catherine Carette

Du 13 au 21 Juillet, avec Airelle Besson, Avishaï Cohen, Léon Phal, Harold López-Nussa, Bireli Lagrène, Brad Mehldau ... un souffle heureux accompagne le chant des mouettes.

C'est dans le cadre magique du Théâtre de la mer, solide fortification du XVIIe siècle dressée aux pieds du mont Saint Clair dominant la Méditerranée que vous pourrez à nouveau vivre à l'air libre les joies que procurent le jazz et ses musiques cousines . Après des mois d’acrobaties, l'équipe de programmation du festival est heureuse d'annoncer son édition 2021 .

Au souffle, le saxophoniste Léon Phal, le flûtiste Jî Drû, les frères Belmondo en quintet ou encore le trompettiste israélien Avishaï Cohen avec son groupe exubérant les Big Vicious . La trompettiste Airelle Besson vient présenter les compositions aériennes de son dernier album Try avec ses compagnons de Radio One, Isabel Sörling au chant, Benjamin Moussay aux claviers, Rhodes et piano et Fabrice Moreau à la batterie . Une musique qui invite à prendre le large :

Aux rythmes bercés par l’Afrique, le quartet charnel du virtuose de la batterie Manu Katché et l'impérial Black Buddha du claviériste malien Cheick Tidiane Seck. Une Afrique au cœur de la musique cubaine célébrée avec la formation emblématique El Comité qui incarne cette nouvelle génération de musiciens élevés au groove afro - cubain, mâtinant leurs compositions d’afrobeat, de funk et de latin jazz . Pour ce concert plein d'énergie, ils invitent le pianiste Harold López - Nussa :

Jazz à Sète accueille aussi les superbes guitaristes Sylvain Luc et Biréli Lagrène avec leur formations respectives, l’élégant contrebassiste Kyle Eastwood ou encore l'ovni du piano, Brad Mehldau, à la tête de son trio formé en 1990 :

La troisième édition du Marathon Jazz Sud de France convie des artistes de la scène locale et nationale pour jouer, déambuler, s’exprimer, débattre et danser, sur une journée gratuite et en ouverture du festival, du matin jusque tard dans la nuit .

