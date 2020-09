Samarabalouf offre son joyeux "NoNo Future" à la jeune génération

Publié le 11 septembre 2020 à 06:11 par Catherine Carette

Prêts pour l'hymne à la vie du trio à cordes décomplexé de French World music à tendance manouche ?

Samarabalouf c’est le "Bal Ouf ( Fou ) sur la Somme ", Samara étant l’ancien nom du fleuve et du département dont sont originaires les membres du groupe né en 2000 sous l’impulsion du guitariste François Petit . Après une pause de six années, la formation mue en un trio énergisant formé avec Léo Ferdinand Cornélius Mathieu au violon et à la mandoline et Phyllipa Scammel au violoncelle et à la contrebasse . Leur enthousiasme et leur virtuosité nous embarquent dans un swing acoustique, pas piqué des vers !

Nono Future est un personnage fictif, un héros ordinaire qui découvre la vie, l’amour, le réchauffement climatique, la surconsommation, les guerres et tout l’héritage que nous a laissé le 20ème siècle . Aujourd'hui les jeunes ont à repenser le monde, à la reconstruire . Mais pas question de se laissez envahir par le désespoir .

No Future, Non !

D'un tango à une tarentelle en passant par un mambo . . . . la joyeuse cuisine très étudiée de Marabalouf laisse de l’espace à de goûteuses fulgurances spontanées .

"Les Nono Future ce sont nos enfants et leurs futures progénitures aussi, dixit les Samarabalouf dans un communiqué . A nous d’être capables maintenant de leur transmettre de vraies valeurs, de les aider et de les soutenir dans cette longue marche que sera leur construction sur notre planète ( . . . . ) " .

Samarabalouf - No Future - Visuel de Hugues-Alban Bermond

Dates de concerts en cours :

18 Septembre - Les internationales de la guitare de Lunel

3 Octobre - Les Docks à Cahors

9 Octobre - Le Trait d’Union à Mons - En - Baroeul

13 Novembre - La Cave à Argenteuil

16 Novembre - Le Café de la Danse à Paris28 Novembre - Festival Clarijazz à Marignac Lasclares

12 Décembre - Le Rex à Toulouse

NoNo Future sort le 18 septembre chez ArtDisto / L'Autre Distribution