Jazz à La Villette maintient son édition 2020 et annonce sa programmation

Publié le 1 juillet 2020 à 12:42 par Ghislain Chantepie

Le grand festival parisien ouvrira ses portes au public le 04 septembre prochain avec une programmation tricolore mais pas que.

Créations d'un soir, expérimentations et fusions musicales, le festival Jazz à la Villette explore toutes les nuances du jazz en conjuguant les styles et les tendances depuis une trentaine d’années . Sur les scènes de sa grande halle située dans le 19e arrondissement de Paris, les plus grands se sont croisés mais aussi des projets fous, hommages à des titans ou créations expérimentales improbables .

Alors que le compteur des annulations rythme cette année la saison des festivals du fait de l’épidémie de Covid - 19, Jazz à La Villette annonce pourtant cette semaine le maintien de son édition 2020 pour le mois de septembre prochain . Resserré autour de deux weekends en lieu et place de la quinzaine traditionnelle, le festival peut en effet miser sur ses immenses salles pour combiner sécurité sanitaire et l’expérience d’un public friand de retrouver la chaleur du live .

Fermeture des frontières oblige, la programmation annoncée place le jazz tricolore et européen au cœur de cette nouvelle édition . Réunis en quartet autour de leur projet Piano Forte, ce sont ainsi les pianistes Eric Legnini, Baptiste Trotignon, Bojan Z et Pierre de Bethmann qui ouvriront le bal dès le 04 septembre dans la salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris . Le surlendemain, le clarinettiste et saxophoniste Michel Portal viendra faire résonner sa légende avec # MP85, un nouveau projet célébrant l’avenir à l’heure de célébrer ses 85 ans . Le samedi suivant, la chanteuse et harpiste bretonne Laura Perrudin devrait quant à elle enchanter de ses nouvelles Perspectives et Avatars le Studio de la Philharmonie de Paris .

Toujours plus à l’ouest car venant d’outre - Manche, le trio Gogo Penguin est attendu avec impatience samedi 05 septembre sur la scène de la Grande Halle de La Villette . Auteurs d’un nouvel album publié le mois dernier sur le label Blue Note, les trois Mancuniens ont cherché, expérimenté pendant six mois pour dépasser les limites musicales de leur univers musical inventif . Une belle affiche avant celle, le weekend suivant, conviant le pianiste cubain Roberto Fonseca dont la domiciliation européenne rend semble t - il possible la venue cette année .

Côté création, un bel hommage à John Coltrane se prépare avec Christophe Dal Sasso, David El Malek, Sophie Alour et Géraldine Laurent, à voir dans la Grande Halle le vendredi 11 septembre . Mais aussi un véritable voyage sonore vers les Antilles avec le projet Gwo Ka Pwojè mené notamment par les batteurs et percussionnistes Sonny Troupé, Arnaud Dolmen et Olivier Juste . Misons enfin sur le beau final de cette édition programmé le dimanche 12 septembre avec la chanteuse et guitariste malienne Fatoumata Diawara, encore vue récemment aux côtés de Damon Albarn dans un clip de son groupe virtuel Gorillaz .

Festival Jazz à La Villette

Du 04 au 13 septembre 2020

Billetterie et programmation sur jazzalavillette . com