Iggy Pop rejoint Dr. Lonnie Smith sur "Sunshine Superman"

Publié le 3 mars 2021 à 13:12 par Guillaume Schnee

Le rocker et la légende de l’orgue Hammond B-3 signent une version groovy du tube de Donovan.

Toujours aussi actif, Iggy Pop aime le jazz qui l'a inspiré dès ses débuts dans le rock . Après avoir travaillé avec le trompettiste Leron Thomas sur son album crépusculaire Free, le parrain du punk pose sa voix de baryton sur deux titres du nouveau disque du maître de l'orgue soul - jazz Dr . Lonnie Smith . L'album live Breathe, enregistré au Jazz Standard de New York en 2017, commence et finit par deux inédits studios gravés avec l'Iguane, dont cette version au groove downtempo de Sunshine Superman, hymne psyché folk de l'Écossais Donovan sorti en 1966 .

Le deuxième titre du duo est une reprise de Why Can't We Live Together, un tube soul pacifiste du chanteur américain Timmy Thomas sorti en 1972 . Le reste de l'album Breathe, attendu le 26 mars sur Blue Note, présente six titres captés en 2017 lors d'un concert de l'organiste au Jazz Standard . Dr . Lonnie Smith était accompagné à New York de son trio régulier, le guitariste Jonathan Kreisberg et le batteur Johnathan Blake, ainsi que d'un septuor avec John Ellis au saxophone ténor, Jason Marshall au saxophone baryton, Sean Jones à la trompette et Robin Eubanks au trombone, rejoints sur un titre par la chanteuse Alicia Olatuja .