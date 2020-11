"Hurri-Mitanni (Güzel Haber)" le jazz extatique d'Istanbul Sessions

Publié le 10 novembre 2020 à 14:49 par Guillaume Schnee

Le saxophoniste Ilhan Ersahin retrouve son quartet stambouliote sur l'album "Bir Zamanlar Simdi" et dévoile un premier titre haletant illustré par le clip magnifique du réalisateur Ökalp Gönen.

Acteur majeur de l'underground new - yorkais depuis les années 90, le saxophoniste et producteur Ilhan Ersahin a multiplié les projets comme autant d'explorations musicales à la créativité sans limites . Fondateur du label Nublu Records et du collectif trip hop Wax Poetic, le ténor d'origine turque par son père et né en Suède sortait en mai dernier le nouvel album de son groupe Wonderland . En novembre, l'artiste présentera Bir Zamanlar Simdi, le cinquième album de son fameux quartet Istanbul Sessions dont il dévoile aujourd'hui le titre extatique Hurri - Mitanni ( Güzel Haber ) illustré par le clip du réalisateur Gökalp Gönen tourné à Istanbul:

Accompagné depuis 2008 par le contrebassiste Alp Ersonmez, le batteur Turgup Alp Bekoglu et le percussionniste Izzet Kizil, Ilhan Ersahin nous invite une nouvelle fois dans ses rêveries stambouliotes nées d'une fusion cosmique d'improvisations jazz, d'envolées électroniques, de rock progressif et d'influences traditionnelles turques . Une musique spirituelle, un voyage cosmique ou une transe hypnotique sur les bords du Bosphore rythmés aussi bien par les dabourka et la batterie que par les pulsations électros sur lesquels surgissent les chorus du saxophoniste . Trois ans après l'album Solar Plexus, Istanbul Sessions n'a rien perdu de sa créativité et s'inscrit dans la mouvance des scènes jazz du 21ème siècle qui transcendent les genres .

L'album "Bir Zamanlar Simdi" sort le 13 Novembre via Nublu Records