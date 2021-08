Hommage au jazz de Charlie Watts (1941 – 2021)

Publié le 25 août 2021 à 13:27 par FIP.fr

Le métronome des Rolling Stones s’est éteint ce mardi à l'âge de 80 ans. Hommage en playlist à ce rockeur distingué que la note bleue n'a jamais cessé de passionner.

C’est une légende qui vient de disparaitre . Charlie Watts, le distingué batteur des Rolling Stones, est mort à l'âge de 80 ans dans un hôpital londonien, a annoncé ce mardi son agent Bernard Doherty . Durant près d'un demi - siècle, le musicien britannique était resté l'imperturbable métronome du fameux groupe de rock anglais tout en nourrissant avec constance une passion véritable pour le jazz .

Alors que les hommages des plus grands se multiplient depuis l’annonce de sa disparition, beaucoup saluent ainsi un musicien classieux et qui n’a jamais cessé d’entretenir en studio et sur scène son amour pour la note bleue . De ses tout débuts au sein du Blues Incorporated d’Alexis Corner en 1961 jusqu’à son beau projet avec l'orchestre de jazz du Danish Radio Big Band il y a une dizaine d'années, retrouvez au fil de cette playlist les grandes figures qui l'ont inspiré, mais aussi des reprises et des standards réinventés en forme d'hommage au jazz de Charlie Watts .