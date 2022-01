"Homeward Bound", l'album-mémoire de Johnathan Blake

Publié le 4 janvier 2022 à 08:06 par Catherine Carette

Avec son quintet multigénérationnel de haute volée, le batteur virtuose célèbre la vie et l’héritage de ses pairs.

Le compositeur, batteur et chef d'orchestre Johnathan Blake, né en 1976 à Philadelphie, a joué aux côtés de Tom Harrell, Kenny Barron, Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Avishai Cohen, Linda May Han Oh, Chris Potter, Maria Schneider ou encore son mentor l'organiste Dr Lonnie Smith, décédé il y a peu. Il s'est aussi illustré en tant que leader sur les albums The Eleventh Hour, Gone, But Not Forgotten et Trion. Homeward Bound, hébergé par le label Blue Note, présente son dernier groupe Pentad avec le saxophoniste Immanuel Wilkins, le pianiste David Virelles, le vibraphoniste Joel Ross et le bassiste Dezron Douglas. "Le nom nous représente, explique t-il, comme cinq individus réunis pour une cause commune : essayer de faire la musique la plus honnête possible".

La chanson titre de l'album célèbre la joie de vivre de la jeune Ana Grace Marquez-Greene, fille du saxophoniste Jimmy Greene et de la flûtiste Nelba Marquez-Greene, qui est morte dans la tuerie de l'école primaire Sandy Hook, à Newtown en 2012. Johathan Blake était en tournée avec Greene dans le groupe de Tom Harrell lorsque le drame es survenu.

Quand la petite Ana est née, je me souviens de la bénédiction qu'elle était. Elle avait une présence si vivante. Alors quand j'ai appris qu'elle avait été emmenée, cela m'a affecté et j'ai commencé à écrire cette chanson (...) Elle chantait toujours, dans n'importe quelle pièce où elle entrait, elle chantait simplement."

Fils du violoniste et pianiste John Blake Jr, Johnathan Blake a grandi en écoutant les batteurs des formations de McCoy Tyner et de Grover Washington dans lesquels jouait son père. Après avoir fait ses armes au sein de l'Oliver Lake Big Band et du Mingus Big Band, il a côtoyé les plus grands et s'est entiché notamment du style et de la personne d'Elvin Jones. Blake s'est plongé dans l'héritage légendaire de la ville de Philadelphie, aussi bien dans le jazz que dans les musiques soul, R & B et hip-hop. Inspiré aussi par les rythmes africains et brésiliens, il intègre ces différents styles au jazz.