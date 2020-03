"Chance", le regard sur le monde multicolore d'Henri Texier

Publié le 2 mars 2020 à 15:30 par Catherine Carette

A 75 ans, le contrebassiste n'a de cesse d'approfondir sa curiosité et son humanité, comme en témoigne son tout nouvel album avec un quintet soudé.

Contrebassiste, compositeur, arrangeur et catalyseur passionné d’aventures musicales, Henri Texier est une des figures les plus emblématiques du jazz européen . Aventurier dans l'âme, il a souvent donné une chance aux jeunes musiciens à leurs débuts . Après plus d’une vingtaine d’albums personnels et les fameux Carnets de route du trio A . Romano - L . Sclavis - H . Texier, il présente son nouvel album sorti le 28 février sur le Label Bleu . Il le nomme Chance, pour exprimer celle qu'il a toujours eu de jouer avec de merveilleux musiciens et de connaître la plénitude grâce au jazz qui permet de vivre des moments de grande liberté et d'exaltation .

Au répertoire de Chance, un très beau solo intitulé Standing Horse, quatre compositions d'Henri Texier, Standing Horse, Chance, Pina B ., dédié à la grande Pina Baush disparue en 2009 ; Simone et Robert dédié aux combats de Simone Weil et Robert Badinter et une composition de chaque musicien du quintet : Le guitariste Manu Codjia, l’un des plus grands musiciens que je connaisse, dixit Henri Texier, Vincent Lê Quang qui aborde la musique de Jazz avec beaucoup de sérénité, de passion et de densité, son fils Sébastien Texier, aux saxophone alto, clarinette et clarinette basse, toujours à la recherche de nouvelles sonorités, et la respiration rythmique souple et intense du batteur Gautier Garrigue .

Chance, d’avoir pu réunir de si brillants et inspirés musiciens grâce auxquels je peux continuer à découvrir et à explorer des territoires aux confins de cette musique si riche en émotions .

Introduit dans les clubs Parisiens par Daniel Humair, le jeune Henri Texier a joué très tôt avec les grands maîtres Phil Woods, Dexter Gordon, Lee Konitz, Don Cherry, Bud Powel, Kenny Clarke, Johnny Griffin, Donald Byrd, Chet Baker . . . Initiateur de courants, il a réuni autour de lui des centaines de groupes et créateurs prestigieux comme Lovano, Scofield, Abercrombie, Frisell, Aldo Romano, Richard Bona, Julien Lourau, Louis Sclavis, Bojan Zulfikarpasic, François Corneloup, Elise Caron, Louis Moutin et tant d'autres . Respecté de tout le monde du jazz, il est aujourd'hui entré dans la légende du jazz .

La chance, après toutes ces années, de n’avoir que peu de regrets .

En concert :

Le 10 mars au Café de la Danse à Paris

Le 17 mars au Grand Théâtre du Centre des Bords de Marne aux Perreux - sur - Marne dans le cadre de la Biennale de jazz

Le 31 mars au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre des concerts Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin

Le 26 mai à la salle Jean Monnet à Etréchy dans le cadre de Au Sud Du Nord

Le 29 mai à 20h30 à la Grande Salle du théâtre de Sénart

Le 10 juin à 20h30 au théâtre des Arts à Rouen ( 76 ) dans le cadre de Jazz Made in France

