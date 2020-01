Hailu Mergia dévoile le titre "Abichu Nega Nega"

Publié le 28 janvier 2020 à 14:14 par Guillaume Schnee

Icône de la scène Éthio-jazz des années 70, le claviériste continue de réinventer sa musique extatique et mystérieuse sur l'album "Yene Mircha".

La musique du claviériste, accordéoniste et arrangeur Hailu Mergia a longtemps fait partie des trésors enfouis de la musique éthiopienne . L'artiste a pourtant été une figure emblématique du Swinging Addis ( la scène éthio - jazz d’Addis - Abeba ) dans les années 70s aux côtés d'artistes comme Mulatu Astatke, Alémyahu Esthete ou Girma Bèyènè . Exilé aux États - Unis en 1981 et devenu chauffeur de taxi à Washington, le destin d'Hailu Mergia a changé après sa rencontre en 2014 avec Brian Shimkovitz, fondateur du label américain Awesome Tapes From Africa qui réédite trois de ses albums .

Le label indépendant produit en 2018 le disque Lala Belu, plus de quinze ans après le dernier essai discographique du claviériste septuagénaire . Toujours aussi inspiré, Hailu entame une sixième décennie musicale avec le long - format Yene Mircha, ( « Mon choix » en amharique ) , attendu le 31 mars, sur lequel il continue de réinventer avec classe son jazz mystérieux :

Parmi ses musiciens, Alemseged Kebede ( basse ) et Ken Joseph basés à Washington D . C . forment le noyau dur autour duquel un groupe élargi offre une puissante continuité à l’esprit jazz contemporain avec lequel flirte déjà l’album précédent . A l'instar du premier single Abichu Nega Nega, Hailu Mergia continue d'explorer et d'élargir sa palette sonore sur des compositions originales mais aussi des chansons issues du répertoire d’Asnakesh Worku ou encore Teddy Afro . Une transe mystérieuse sur des rythmes frénétiques illuminés par le groove des claviers fous d'hailu . Sur ce nouvel album, le multi - instrumentiste a convié maître du mesenqo ( instrument à cordes traditionnel ) Setegn Atenaw, la chanteuse Tsehay Kassa et le légendaire saxophoniste Moges Habte, compagnon d'Hailu Mergia dans le célèbre Walias Bandi

Hailu Mergia sort l'album "Yene Mircha" sur Awesome Tapes From Africa

