"Going Up", le jazz intemporel de Snorre Kirk

Publié le 22 juin 2021 à 11:02 par FIP.fr

Le quintet du batteur mélodiste norvégien installé au Danemark, nous entraine dans une balade réjouissante entre swing et soul.

Snorre Kirk, batteur, chef d’orchestre et compositeur sortait son premier album Blues Modernism en 2012 . Les suivants, Europa, Drummer & Composer, Beat et Tangerine Rhapsody ont amené le musicien à se produire dans des festivals de jazz en Europe et en Asie . Dans ce sixième album, Going Up, il puise comme toujours dans la tradition pour en écrire une nouvelle page avec ses propres compositions pointues qu’il expose avec générosité mais sans démonstration .

Auprès du batteur qui compte parmi les leaders de la scène jazz scandinave, le pianiste Magnus Hjorth, le bassiste Anders Fjeldsted et les saxophonistes ténors Jan Harbeck et Stephen Riley . Ce dernier a commencé sa carrière de saxophoniste à l’âge de 17 ans au sein des groupes de Ray Charles et de Harry Connick, et a notamment travaillé avec Wynton Marsalis et Norah Jones . Les cinq musiciens s’épanouissent dans un jazz enraciné dans les fondations du genre, à l’image de Duke Ellington et Count Basie .

"Going Up" est paru le 23 avril sur le label Stunt Records