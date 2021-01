"Garden of Expression", la poésie sensible du Joe Lovano Trio Tapestry

Publié le 19 janvier 2021 à 15:27 par FIP.fr

Le grand saxophoniste ténor retrouve la pianiste Marilyn Crispell et le batteur Carmen Castaldi pour une deuxième oeuvre aussi intense que lyrique.

Acteur incontournable du jazz moderne, le saxophoniste et compositeur américain Joe Lovano poursuit de main de maître son insatiable volonté d'exploration sonore et de créations jazz autour de l'émotion . En 2019, il dévoilait le premier album de son Trio Tapestry, véritable sommet de jazz spirituel où l'espace des silences et l'harmonie des mélodies délicates se conjuguent avec l'intensité des improvisations . Un an après, le ténor, qui joue ici aussi du soprano et des gongs, renoue avec la magie impressionniste de son trio sur l'album Garden of Expression attendu le 29 janvier sur le label ECM .

Dans "Garden of Expression", nous abordons la nature pacifique de l’humanité avec des sons et des sentiments d’amour . Joe Lovano

"Nous avons développé une manière de jouer ensemble et d'explorer la musique avec un sens profond de la communication, de l'espace et du dialogue dans sa création ." explique Joe Lovano dont les compositions s'enrichissent des improvisations de chaque musiciens . Une liberté complice qui façonne cet album comme une œuvre aux mille couleurs sonores . Les chorus lyriques et sensibles du saxophoniste dialoguent comme en symbiose avec les rythmiques en suspension du batteur Carmen Castaldi, les contrechants mélodiques et le solo de la talentueuse pianiste Marilyn Crispell . Le trio joue librement avec nos émotions enchaînant avec une créativité raffinée, les atmosphères poétiques et mystérieuses .

Joe Lovano Trio Tapestry / Photo Caterina di Perri / ECM Records

