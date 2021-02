"Future Stride", la vitalité éternelle du jazz selon Emmet Cohen

Publié le 1 février 2021 à 11:36 par Guillaume Schnee

Le pianiste nous invite à un voyage palpitant dans l'histoire du jazz, du stride de Harlem dans des années 20 aux sonorités les plus contemporaines.

Emmet Cohen a largement dépassé son statut de pianiste virtuose . Il dirige maintenant des programmes multidisciplinaires YoungArts à l'échelle nationale qui comprennent l'écriture créative, le théâtre, la danse, les arts visuels, la cinématographie, la musique, la voix et le jazz . Après avoir été récompensé aux American Pianists Awards 2019, l'artiste a décidé de perpétuer cette transmission en propulsant le stride des années naissantes du jazz dans un discours musical contemporain sur l'album Future Stride, sorti le 29 janvier via Mack Avenue Records et en écoute ici :

"Pour moi, le piano stride appartient à cette catégorie de musique éternellement moderne; la musique d’Art Tatum et Earl ‘Fatha’ Hines et Willie ‘The Lion’ Smith a des implications qui peuvent affecter les gens d’aujourd’hui de manière très profonde ." explique le pianiste qui mêle ici sa technique fluide, sa palette tonale innovante et son art mélodique aux improvisations et au swing du stride des pionniers du jazz . Aux côtés de ses titres originaux palpitants, il se réapproprie ainsi avec liberté et modernité Symphonic Raps, une pièce que Louis Armstrong a enregistrée avec le Carroll Dickerson Orchestra, Second Time Around de Sammy Cahn et Jimmy Van Heusen, le standard Dardanella enregistré par Art Tatum Willie ''The Lion'' Smith ou Louis Armstrong, Pitter Panther Patter de Duke Ellington ou My Heart Stood Still de Richard Rodgers et Lorenz Hart .

Pour réaliser ce projet ambitieux, Emmet Cohen s'est entouré de ses partenaires de longue date de la section rythmique, le bassiste Russell Hall et le batteur Kyle Poole, ainsi que deux des voix les plus progressistes du jazz moderne, le trompettiste Marquis Hill et la saxophoniste Melissa Aldana . Ensemble ils nous invitent à une jam intemporelle, un voyage passionnant dans ce siècle jazz, qui toujours, swingue, groove et réchauffe nos âmes .

