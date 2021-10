"Full Solo", le dialogue de Paul Lay avec Beethoven

Publié le 13 octobre 2021 à 14:59 par Catherine Carette

Entre écrit et improvisé, l’ovni du piano combine l'esprit du classique, celui du jazz et du blues avec brio.

Pianiste accompli, ayant assimilé les gammes du classique et les possibilités harmoniques et rythmiques qu’offre l’exercice de l’improvisation, Paul Lay, avec tout le lyrisme qu’on lui connaît, fusionne les genres pour réinventer les frontières de ses paysages sonores . Fruit d’une commande du festival La Folle Journée de Nantes célébrant le 250ème anniversaire de Beethoven, il mêle la partition originale à ses propres mondes foisonnants . De la Lettre à Elise au final du dernier mouvement de la 9e Symphonie, en passant par la Symphonie n°7, il plonge dans l’esprit beethovénien en développant de nouvelles formes . On écoute sa revisite de la Sonate au Clair de Lune qui le bouleverse depuis son enfance . Il en a conservé la forme tout en ajoutant des contrechants :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Grâce à cette offre de création, il s’est plongé à nouveau dans l’étude de l'œuvre de Beethoven . « Ce qui m’a frappé à chaque fois, c’est la puissance des formes . Chaque pièce se « tient » magistralement . La difficulté de ce projet résidait dans le juste équilibre, la juste distance entre la beauté, la perfection de ces pièces et les nouveaux espaces crées par mes improvisations sans que l’ensemble de la pièce s’effondre » .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

En plus de ses développements et digressions instantanées sur les morceaux de Beethoven, Paul Lay a souhaité inclure des compositions personnelles inspirées de son cours séjour à Vienne dans laquelle le maître a longtemps vécu . " Chaque titre se réfère à une humeur, une émotion survenues lors de mes déambulations ", précise t - il .

J’ai toujours aimé bifurqué à partir des partitions depuis mes premières leçons de piano, allant puiser dans ces états de candeur, d’insouciance, de créativité sans bornes, inhérents à l’enfance .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Full Solo est sorti le 25 juin 2021 sur le label Gazebo

Full Solo - Paul Lay