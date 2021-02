Pharoah Sanders et Floating Points promettent un disque au sommet

Publié le 17 février 2021 à 17:40 par Ghislain Chantepie

Le vénérable saxophoniste rencontre le crack britannique sur un album-concept enregistré avec le London Symphony Orchestra.

L’attente risque d’être longue . En annonçant pour la fin du mois de mars la sortie d’un disque à quatre mains, Pharoah Sanders et Floating Points viennent de lancer un véritable compte - à - rebours autour d’un album à guetter comme le lait sur le feu . Ce Promises porte certes bien son nom, tant la rencontre entre le vénérable saxophoniste et le génial producteur londonien donne à rêver d’un puzzle parfait entre le jazz méditatif de l’octogénaire et les paysages électroniques exogènes de son cadet .

C’est d’ailleurs un retour inespéré pour l’ancien comparse de John Coltrane et Sun Ra, qui s’était tenu loin des studios depuis bientôt une décennie . Sam Sheperd aka Floating Points poursuit quant à lui son impeccable parcours de maitre DJ et producteur visionnaire en récoltant encore les fruits de son passionnant album Crush publié en 2019 chez Ninja Tune .

De leur projet en commun, on sait simplement qu’il est composé d’une unique piste de 46 minutes découpée en une dizaine de mouvements où devrait respirer l’improvisation . Une séance d’enregistrement a été réalisée à l’été 2020 avec le London Symphony Orchestra afin d’offrir aux compositions de Floating Points et au jeu de Pharoah Sanders l’envergure recherchée .

Nul extrait malheureusement n’est à attendre avant la sortie le 26 mars de ce projet rare patronné par Luaka Bop . Pour patienter, il faudra donc s’en tenir au bref teaser vidéo mis en ligne par le label de David Byrne où les deux musiciens y apparaissent brièvement en studio . On pourra, aussi, jeter un œil à cet hommage poétique narré par la chanteuse Charlotte Dos Santos, une réalisation du Français Aurélien Bernard pour célébrer le 80e anniversaire du grand saxophoniste le mois dernier .

