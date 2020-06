À presque 100 ans, Marshall Allen ressuscite le Sun Ra Arkestra

Publié le 23 juin 2020 à 17:21 par Ghislain Chantepie

Le fidèle saxophoniste du pharaon free-jazz annonce un nouvel album de ce groupe mythique avec un premier clip envoûtant.

Plus de vingt - cinq ans après sa disparition, le soleil noir du jazz Herman Poole Blount aka SUN RA brille toujours comme une énigme géniale et visionnaire . Celui qui a enregistré près de 200 albums en 50 ans de carrière a aussi arpenté le monde pour prêcher une philosophie cosmique portée par sa musique et son groupe mythique The Arkestra .

Après avoir consacré une somme titanesque au centenaire de ce pianiste hors norme en 2014, le label britannique Strut Records annonce aujourd’hui le retour en studio de cette formation née à la fin des années 50 et qui n'a jamais cessé de se produire sur scène . Une véritable troupe de légende emmenée aujourd’hui encore par Marshall Allen, fidèle saxophoniste de Sun Ra toujours vert du haut de ses 96 ans .

À ses côtés, on retrouve plusieurs historiques du groupe tel le saxophoniste Knoel Scott, contant avec admiration il y a quelques années le don qu’avait Sun Ra pour guider l’Arkestra « dans un assaut de sons, de couleurs et de mouvements à même de choquer les sens et les chakras du public présent » . Premier simple dévoilé de cet album au titre encore inconnu, Seductive Fantasy prend la forme d'une reprise élastique et foisonnante du titre du même nom publié initialement sur l’album On Jupiter en 1979 . Un extrait accompagné d’un clip on ne peut plus cosmique et qui annonce de véritables morceaux originaux enregistrés ces derniers mois, avant une sortie du disque programmée au mois d’octobre prochain .