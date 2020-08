"Free As A Bird" le nouveau voyage cosmique de Rymden

Publié le 21 août 2020 à 16:03 par Guillaume Schnee

Après l'album "Reflections and Odysseys" en 2019, le trio scandinave décolle pour une nouvelle mission jazz nommée "Space Sailors" et nous offre en avant-première un titre extatique.

Quand le bassiste Dan Berglund et le batteur Magnus Öström, soit la section rythmique du Esbjörn Svensson Trio ( E . S . T ) et le pianiste Bugge Wesseltoft se sont réunis, le monde du jazz a retenu son souffle . Un espoir vite récompensé par un premier album, Reflections and Odysseys, élevant le trio Rymden au rang de premiers pilotes d'un nouveau jazz intergalactique rayonnant depuis les cieux d'une galaxie inconnue où tous les dialectes du jazz conversent en toute liberté avec l'énergie du punk, du groove, du rock progressif ou psychédélique . Au fil des concerts, les trois virtuoses ont affiné leur complicité, s'aventurant toujours plus loin dans leurs explorations sonores aux harmonies cosmiques .

De ces aventures live continuellement réinventées sont nés les douze titres de leur nouvel album Space Sailors attendu le 18 septembre via Jazzland Recordings et dont le trio nous offre en avant - première le titre Free As A Bird :

"Free As A Bird est une tranche de minimalisme jazz mélodique qui transporte une ambiance psychédélique d'antan à l'avenir, avec du fuzz phasé et des basses grooving, un solo de synthé mélodique organique, des retournements de blues modulants, une batterie à indice d'octane élevé et une sensation générale des jours d'été brumeux comme nous le connaissions ." nous a confié Sten Nilsen du label Jazzland