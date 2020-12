"Force Majeure" l’échange cosmique de Brandee Younger et Dezron Douglas

Publié le 17 décembre 2020 à 14:33 par Catherine Carette

La harpiste et le contrebassiste confinés revisitent Pharoah Sanders, Alice et John Coltrane, Kate Bush … avec grâce.

A la suite d’une série de concerts en direct de leur appartement de Harlem, à New - York, Brandee Younger et Dezron Douglas présentent Force Majeure, leur premier album en duo . Tous deux anciens membres du quartet de Ravi Coltrane, ils s’accompagnent régulièrement dans leurs groupes respectifs . Les voici en toute intimité sur un répertoire de dix reprises de Kate Bush, Sting, Alice et John Coltrane, The Stylistics, The Jackson 5, Pharoah Sanders et les Carpenters auxquelles ils ajoutent une de leur propre composition Toilet Paper Romance.

Dezron Douglas, connu pour ses collaborations avec Pharoah Sanders ou Cyrus Chestnut, et sa compagne Brandee Younger, remarquée par Drake, Quincy Jones, Beyoncé ou Drake, ont aussi participé aux sessions du superbe album collégial Universal beings du batteur et figure incontournable du jazz actuel, Makaya McCraven. Au sujet de leur duo, ce dernier s'exprimait ainsi :

Cet album témoigne du pouvoir de la musique de nous élever dans les moments difficiles - Makaya McCraven .

Confinés sans concerts en public possibles et sans revenus, Dezron Douglas et Brandee Younger s'étaient engagés à participer à l'esprit de résilience de la ville . Dès leurs premières sessions, ils ont bénéficié de l'appui du label International Anthem pour compiler les enregistrements .

Les morceaux choisis pour l’album sont entrecoupés d’extraits de leurs conversations spontanées . La voix de Dezron Douglas conclut chacune des faces du disque par des improvisations autour de son leitmotiv : “Black Music cannot be replicated, it can only be expressed . ”

On peut empêcher les musiciens de travailler mais pas d’être créatifs . Le monde s’est rendu compte que les arts et la culture font partie intégrante de la vie de la Cité . En tant que musiciens et créateurs, nous sommes aussi indispensables à la ville que le sont les transports publics .

La musique a une importance fondamentale dans l'évolution de l'humanité . Douglas et Younger croient en la puissance de l'amour et de l'empathie pour combattre toutes les formes de ségrégation et transformer les cœurs . C'est avec leurs instruments enregistrés en toute simplicité, par un seul micro, qu'ils comptent bien nous faire prendre de la hauteur, notamment avec leur version de This Woman's Work chanté par Kate Bush, un titre qu'elle avait écrit initialement pour le film de John Hughes, She's having a baby (La vie en plus) :

Force Majeure est sorti le 4 décembre sur le label International Anthem