"Following The Right Way", le subtil carnet de voyage de Pierre Marcus

22 juin 2020

Accompagné de son chien Django, le contrebassiste voyageur s'attache à "toujours suivre la bonne voie".

Après son premier album Longue attente en 2015 et Pyrodance en 2018, Pierre Marcus poursuit son aventure de leader avec le label Jazz Family pour présenter Following the Right Way en compagnie de sa garde rapprochée avec qui l'osmose est tangible, soit les saxophonistes Baptiste Herbin ( soprano et alto ) et Irving Acao ( ténor ) , le pianiste Simon Chivallon et le batteur Thomas Delor . Il invite aussi sur quelques titres, le pianiste Jeremy Hinnekens, le trompettiste Renaud Gensane, le vibraphoniste Alexis Valet et Aleksandar Dzhigov à la gaida ( cornemuse bulgare ) . Comment suivre la bonne voie, c'est la question du choix de notre vie comme l'évoque le titre éponyme :

Les onze compositions de son nouvel album sont des bornes qui jalonnent son histoire . Clin d’œil à ses amitiés fortes, à la Grèce et à sa mythologie, à ses frères africains rencontrés lors de ses voyages au Congo Brazzaville et au Cameroun ou encore à la terre natale de sa compagne avec un arrangement de mélodie traditionnelle bulgare Bogorovskiratchenik.

Il y a une chose très importante à mes yeux, ce sont avant tout les rapports humains .

Hommage aussi à ceux qui ont éclairé son parcours musical comme son professeur de jazz François Chassagnite au conservatoire, les maîtres de la contrebasse Charlie Mingus et Oscar Pettiford ainsi que le pianiste Thelonius Monk .

Following The Right Way est sorti le 29 mai sur Family/Socadisc