"Highlines", un souffle d'évasion venu du Fœhn Trio

Publié le 19 mars 2020 à 16:10 par Catherine Carette

Le trio lyonnais nous embarque dans ses rêves perchés en compagnie de ses invités Erik Truffaz et Joce Mienniel.

L'effet de Foehn a encore frappé . Ce vent sec et chaud qui transporte le sable du Sahara jusque dans les montagnes des Alpes est si puissant qu'il empêche toute sortie . ça tombe à pic, nous aurons tout le temps d'écouter Highlines, le deuxième opus aérien du Foehn Trio, et notamment le titre Old Ocean enregistré avec le trompettiste Erik Truffaz :

Trois ans après ​Magnésie enregistré au pied du Mont Blanc, Christophe Waldner ( claviers et piano ) , Cyril Billot ( contrebasse ) et Kévin Borqué ( batterie et pads ) mêlent instruments acoustiques rhodes, synthétiseurs et autres fabriques à rythmes pour nous embarquer vers les hautes cimes . Et pourquoi pas en empruntant des terrains familiers comme la partition de cette Gnossienne No . 1 de Satie revisitée avec les riches apports de leur culture musicale éclectique .

On aime cette musique actuelle électronique et organique fabriquée au doigt et à la baguette, le beau travail d'harmonie, le parti - pris très mélodique des compositions et les influences venant de pays lointains . Mention spéciale pour le titre Danse pour Gaïa magnifié par le flûtiste Joce Mienniel, à découvrir dès le 20 mars sur le label Mad Chaman .