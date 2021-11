"Flowing", le dialogue tout en élégance de Pierre Christophe et Hugo Lippi

Publié le 29 novembre 2021 à 17:27 par FIP.fr

Le pianiste invite le guitariste à une ballade poétique à travers le jazz, la musique classique, la pop et la chanson.

Tous deux lauréats du prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz, Pierre Christophe et Hugo Lippi se connaissent depuis 25 ans . Cette fois - ci, ils évoluent sur les compositions personnelles du pianiste, grand amateur d’Erroll Garner, de Dave Brubeck ou encore de Jaki Byard ( son maître ) , à qui Pierre Christophe a consacré trois disques . Pour son onzième album en tant que leader, Pierre Christophe offre des réminiscences des musiques de Maurice Ravel, Duke Ellington ou encore Paul McCartney et Antonio Carlos Jobim .

Pierre Christophe « apporte un soin infini au choix des tonalités et aux tessitures… Il faudra considérer ce duo comme un tout, un orchestre de chambre », écrit Daniel Yvinec, bassiste, compositeur et ex - directeur artistique de l'O . N . J, dans le livret de l'album .

Le jeu de Pierre Christophe est nourri de la grande histoire du piano . Il s’est produit avec de nombreux artistes comme Scott Hamilton, Gérard Badini, Géraldine Laurent, David Sauzay, Vincent Courtois. Il collabore aussi avec le chorégraphe Nasser Martin - Gousset . Pour ce dialogue en humanités, tout en subtilités, il a invité l’un des guitaristes européens les plus sollicités . De Sarah McKenzie au Keystone Big Band, en passant par Eric Legnini, Marcel Azzola, Alain Jean - Marie, China Moses, Melody Gardot, Nathalie Dessay, Pierrick Pédron … Hugo Lippi développe aussi une carrière de leader et enregistrait son quatrième album Comfort en 2019 à New York avec Fred Nardin, Ben Wolfe et Donald Edward .

Flowing, le nouvel album de Pierre Christophe est sorti le 5 novembre avec Camille Productions/Socadisc .

