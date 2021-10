"Flow", le jazz-pop élégant et fougueux de Gabriel Gosse

Publié le 1 octobre 2021 à 07:22 par Catherine Carette

Le virtuose de la guitare qui accompagne Philippe Katerine, dévoile "Childhood Memories", un clip qui annonce la sortie de son très léché premier album en trio.

Le Rouennais Gabriel Gosse est un jeune artiste surdoué, guitariste, batteur, percussionniste . . . qui évolue au sein de projets aux multiples esthétiques . Avec son Lynx trio ( ex - lauréat à La Défense Jazz Festival ) , fondé en 2013 aux côtés des très solides Antonin Violot aux baguettes et Bertrand Beruard à la contrebasse, il présente FLow, conçu comme un story telling narrant les étapes importantes de sa vie qu'il décline avec des invités à l'identité forte . Les saxophonistes Logan Richardson et Guillaume Perret, le clarinettiste Laurent Dehors, le percussionniste Yann Villageois et la chanteuse Ann Shirley sont les pépites qui viennent enrichir son écriture très contemporaine, subtile, mélodique, figurative et pleine de couleurs chaudes .

Donnant une place de choix à l'identité visuelle de son disque, il l'a confié au photographe et graphiste Andrea Montano et aux vidéastes Fred Margueron et Alice Fave . On découvre le clip de son premier single avec l'incroyable soliste lyrique Logan Richardson ( sideman de Christian Scott, Pat Metheny, Ambrose Akinmusire, Jason Moran . . . ) :

La première fois que j'ai rencontré Logan, j'ouvrais avec mon trio pour le quintet de Christian Scott . Je suis vraiment tombé amoureux de son son unique et hallucinant sur le saxophone alto. Pour moi Logan est l'un des meilleurs musiciens et compositeurs de cette nouvelle scène de jazz, et ça m'inspire beaucoup . Gabriel Gosse

Gabriel est un musicien méticuleux qui a travaillé la guitare et la percussion classique avant de s’adonner aux joies et à la liberté qu’offrent le jazz et les musiques improvisées au CNSM de Paris . Sideman recherché, dès 2014 il joue avec le décoiffant chef d’orchestre, saxophoniste, clarinettiste Laurent Dehors avec lequel il côtoie la rigueur et l’audace . Il fait partie du quintet Open Book du contrebassiste Ricardo del Fra, du Benzine jubilatoire du batteur Franck Vaillant ou encore du groupe de pop - rock psyché Moodoïd, mené par Pablo Padovani . Il joue aussi avec Philippe Katerine depuis un an, et Eddy de Pretto .

Gabriel Gosse est Agile comme un félin, Magicien comme Merlin ( . . . ) Philippe Katerine

Mais revenons à sa propre musique . C'est après un premier EP et une tournée remarquée en 2019 ( Jazz in Marciac, Jazz à Vienne, Jazz à Sète, Jazz à Juan . . . ) qu'il s'est attelé aux compositions de son album Flow, pensé comme une réflexion sur la temporalité . Le temps qui passe servant de fondement à ses intuitions, les dix titres s'égrènent de manière fluide, rappelant parfois le style aérien et flamboyant d'un Pat Metheny, délicat et hybride d'un John Abercrombie, fulgurant et lyrique d'un Allan Holdsworth . Le jeu de Gabriel Gosse, parfois incandescent, parfois tout en retenue, qui sait glisser des plans rock au sein de ses gammes altérées, est au service de l'émotion tout comme celui de ses comparses avisés en parfaite harmonie .

