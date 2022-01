"Family Tree", l'hommage poétique de David Enhco à Didier Lockwood

Publié le 19 janvier 2022 à 09:51 par Catherine Carette

Avec son quartet augmenté des cordes du fabuleux Quatuor Voce, le trompettiste dévoile un titre de son album réunissant le jazz et la musique classique.

Le regretté Didier Lockwood est né le 11 février 1956 à Calais. C’est à cette date anniversaire que David et Thomas Enhco ont choisi d'honorer le violoniste si cher à leur cœur avec le contrebassiste Florent Nisse, le batteur Gautier Garrigue, l'aventureux Quatuor Voce et leurs invités Caroline Casadesus, Célia Kaméni et Michel Portal. Pour cette nouvelle création, David Enhco nous propose d’explorer les connivences entre le jazz et la musique classique avec des reprises issues de la musique du XXe siècle (Francis Poulenc), du baroque (Claudio Monteverdi), de la pop (Elliott Smith) ainsi que ses propres compositions et des pièces originales de son frère Thomas et du contrebassiste Florent Nisse. On découvre en avant-première le titre Django :

David Enhco, tout comme Thomas, a un vécu privilégié avec Didier Lockwood. Family Tree est donc ce beau projet qui rassemble ceux et celles qu'il aime et notamment sa compagne, son frère à qui il a confié tous les arrangements de l'album, sa mère et ses plus proches amis. Ensemble il se connectent à l'esprit aventureux du violoniste qui rayonnait par son enthousiasme, sa générosité, sa passion pour toutes les musiques et son attachement à la transmission, et nous offre un album de cœur tout en nuances et élégance.

Co-fondateur de l'orchestre The Amazing Keystone Big Band, David Enhco joue également avec Quincy Jones, Stochelo Rosenberg, James Carter, Laurent Naouri et Natalie Dessay , Michel Portal, Cécile McLorin Salvant et bien d'autres. Il partageait également la scène avec sa mère, la cantatrice Caroline Casadesus dans Le jazz et la Diva Opus II, un spectacle initié par Didier Lockwood qui réunissait le lyrisme et la profondeur du répertoire classique et la fulgurance de l’improvisation. Il donne aussi de nombreux concerts avec son quartet, le Trio Casadesus-Enhco, le groupe Aksham avec la chanteuse Elina Duni et le pianiste Marc Perrenoud ou encore avec le duo Enhco Brothers.

La sortie de l'album Family Tree hébergé par le label NOME est prévue en digitale le 11 février et en physique le 25 février

