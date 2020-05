Exclu : le nouvel album de The Haggis Horns en écoute intégrale

Publié le 20 mai 2020 à 05:59 par Catherine Carette

Un nouvel opus de la super section de cuivres qui a travaillé avec Mark Ronson, Jamiroquai, Amy Winehouse, Morcheeba.

Le groupe britannique originaire de Leeds qui combine breakbeat, afrobeat, soul et funk sort son cinquième album studio le 22 mai sur le label Haggis Records . Voici le chaud et puissant Stand Up For Love, travaillé ardemment durant deux ans dans leur studio . Emmené par une section rythmique profonde, une guitare funk, des congas et des cuivres tranchants, l'album très vocal signe un retour aux sources qui met en lumière le penchant du groupe pour les groupes des années 70 comme Kool & The Gang, Fred Wesley & The JB's, The Blackbyrds, The Fatback Band, The Meters et Sly & The Family Stone :

C'est grâce aux New Mastersounds, pour qui les Haggis Horns ont enregistré des sessions de cuivres sur l'album Keb Darge Presents The New Mastersounds en 2001, que le groupe se fit une réputation . S'en suivirent des engagements en tant que backing band avec Mark Ronson, et pour quelques membres du groupe, des prestations pour Lou Donaldson, Amy Winehouse, Lily Allen, Jamiroquai, John Legend, Morcheeba, Roots Manuva, Nightmares On Wax, ou encore récemment avec la chanteuse Izo Fitzroy.

Cette fois - ci, pas d'invités prestigieux car le groupe se recentre sur ses propres forces ( anciennes et actuelles ) au service d'un groove irrésistible, avec notamment le retour du joueur de conga Sam Bell et la forte présence de John McCallum qui chante sur sept des neuf titres de Stand Up For Love.