Keith Jarrett ne jouera probablement plus sur scène

Publié le 23 octobre 2020 à 08:55 par FIP.fr avec AFP

Victime de deux AVC en 2018, le légendaire pianiste a confié au New York Times ne plus pouvoir utiliser sa main gauche.

Keith Jarrett ne pourra sans doute plus jamais se produire en concert, explique - t - il dans un entretien publié mercredi par le quotidien américain The New York Times .

"Mon côté gauche est toujours en partie paralysé", confie pour la première fois le musicien de 75 ans, après deux accidents vasculaires cérébraux intervenus en février et mai 2018 . "On me dit que le maximum que je pourrais récupérer de ma main gauche, c'est la capacité de tenir un verre", se désole - t - il . Depuis, il ne s'est mis que de rares fois au piano, jouant de la main droite uniquement .

Légende du jazz, Keith Jarrett a été à l'avant - garde du mouvement dès le début des années 60, et a collaboré avec des artistes de référence comme Miles Davis, Art Blakey ou Jack DeJohnette . Son travail autour de l'improvisation l'a mené jusqu'à donner des concerts solo totalement improvisés, qui ont largement contribué à sa réputation de virtuose génial .

Ce qui sera peut - être le dernier concert de Keith Jarrett remonte à février 2017, au Carnegie Hall de New York . S'il a enregistré plusieurs albums en studio, le natif d'Allentown ( Pennsylvanie ) est surtout connu pour ses concerts, son jeu au son limpide et ses mimiques, notamment sa tête exagérément penchée sur le piano .

Pour célébrer les 75 ans du pianiste, son label ECM s’apprête à publier le 30 octobre prochain un album live enregistré en 2016 dans le Béla Bartok National Concert Hall de la capitale hongroise . Il y a deux ans déjà, la maison allemande éditait After the Fall, un concert enregistré à Newark en novembre 1998 et qui marquait alors le retour de Keith Jarrett entouré de ses fidèles complices Gary Peacock et Jack DeJohnette .

