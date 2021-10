"En attendant" l’éloquence céleste du Marcin Wasilewski Trio

Publié le 6 octobre 2021 à 09:00 par Catherine Carette

La très sensible formation, parmi les plus brillantes de la scène jazz polonaise, annonce un septième album entre tradition et son contemporain.

Après l’album Artic Riff célébrant les 25 ans de son trio, projet toujours en tournée avec en invité de prestige, le saxophoniste ténor Joe Lovano, Marcin Wasilewski poursuit sa route en compagnie des fidèles Slawomir Kurkiewicz à la contrebasse et Michał Miśkiewicza à la batterie . Une union de trente ans qui leur vaut la reconnaissance soutenue de Manfred Eicher et de sa maison de disque ECM. Pour obtenir le son très léché qu’affectionne le fameux label allemand, leur septième album En attendant a été enregistré aux Studios français de La Buissonne :ornements musicaux souvent très inspirés . L'album s'ouvre avec la première des trois improvisations de groupe In Motion ( Part 1 ) :

Le jeu de Marcin Wasilewski, influencé par des figures comme Bill Evans, Keith Jarrett ( légendaire pilier d’ECM ) ou Herbie Hancock, s'inspire aussi du romantisme de compositeurs classiques comme Chopin et Liszt . . Au programme de ce nouvel album, en plus des compositions élaborées collectivement, on trouve le morceau Glimmer of Hope signé par Marcin Wasilewski, une sélection de préludes et fugues empruntées aux Variations Goldberg de J . S Bach et une revisite du tube Riders On The Storm des Doors. On écoute un petit aperçu de leur reprise de Vashkar, le standard intemporel de la pianiste Carla Bley enregistré pour la première fois par le trio de Paul Bley avec le bassiste Steve Swallow et le batteur Pete La Roca sur Footloose en 1963 :

Le trio a longtemps collaboré avec leur mentor Tomasz Stańko . Pendant quinze ans ils ont tourné avec le trompettiste et compositeur d'avant - garde, enregistrant trois albums pour ECM : Soul Of Things ( 2001 ) , S uspended Night ( 2003 ) et Lontano ( 2006 ) . Ils ont aussi joué avec Tomasz Szukalski, Jon Christensen, John Surman, Manu Katche, Jan Garbarek, et tant d'autres .

L'album En attendant est sorti le 10 septembre sur le label ECM

En attendant - Marcin Wasilewski Trio - ECM