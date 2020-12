"Emergence", l'essai réussi de Benjamin Thiébault

Publié le 2 décembre 2020 à 14:09 par FIP.fr

En trio le pianiste sort un premier album de jazz moderne à l’écriture élaborée.

Formé dans les classes jazz du CNSMD de Paris sous la houlette du contrebassiste de Riccardo Del Fra, Benjamin Thiébault s’est ensuite nourri de ses voyages ( Guadeloupe, Cuba, Nouvelle - Orléans ) et de ses multiples collaborations pour confectionner un répertoire pointu et très mélodique aux climats changeants .

Sorti le 30 octobre sur Parallel Records, un label européen indépendant et éclectique installé à Paris, l’album Emergence, enregistré au studio Les Quatre Vents à Narbonne, présente sept compositions originales et une reprise de Thelonious Monk . A sa rythmique sophistiquée, tantôt aérienne, tantôt complexe, Benjamin Thiébault convie le contrebassiste Arthur Henn ( qui est aussi pianiste dans d’autres formations ) et le batteur Valentin Jam ( également contrebassiste, guitariste et mandoliniste à ses heures ) .

Benjamin Thiébault - Photo de Govert Driessen

Benjamin Thiébault se produit sur la scène de nombreux clubs de jazz ( Duc des Lombards à Paris, Bimhuis à Amsterdam, Hot Clube de Portugal à Lisbonne ) et participe à divers tournées intestinales . Il joue avec des artistes comme Franck Nicolas, trompettiste originaire de la Guadeloupe, ou la chanteuse de néo - soul Deva Mahal, fille du grand bluesman Taj Mahal . Le pianiste qui se consacre aussi à l’enseignement se recentre aujourd’hui sur ses propres projets .

