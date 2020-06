Pierre Drevet signe un "Echange" de haut vol avec le Brussels Jazz Orchestra

Publié le 8 juin 2020 à 13:13 par Catherine Carette

En compagnie de la chanteuse Claire Vaillant et du BJO, le trompettiste présente un titre de son nouvel album réjouissant, attendu le 19 juin.

Musicien recherché et arrangeur inspiré, Pierre Drevet, membre de l’European Jazz Trumpets, de l’ONJ de Laurent Cugny et de tant d'autres belles formations, a souhaité remercier ses amis du grand orchestre belge avec qui il collabore depuis 19 ans, en les invitant sur un projet aux multiples couleurs et influences . Un "échange de bons procédés ", précise t - il, une manière heureuse de rendre la monnaie .

Les magnifiques mélodistes de la musique classique du début du XXe ( Brahms, Ravel, Debussy . . . ) et la richesse des multiples courants du Jazz sont les principales sources de mon imaginaire musical

Le titre Plastic nous invite au voyage sur une grande intro rubato de l’orchestre sur laquelle le chant et la trompette donnent la mélodie avant que la batterie nous embarque dans ses boucles virtuoses :

Pierre Drevet a travaillé avec des musiciens de tous horizons . Il a notamment signé les arrangements de l’album Jazznavour du grand Charles ( 1998 ) , a collaboré avec le contrebassiste Riccardo Del Fra sur un hommage à Chet Baker et a créé une relecture innovante de la Bossa Nova de Jobim, Nascimento, Joao Bosco ou Chico Buarque avec le Lilananda Jazz Quintet . Cette fois il a invité le Brussels Jazz Orchestra ( BJO ) , l'un des plus éminents big - bands européens ( que l'on a déjà apprécié aux côtés de David Lynx ) à venir à Vienne ( Isère ) pour une résidence de quatre jours afin d'enregistrer et de capter leur concert du 27 octobre 2019 dans la salle du Manège, en ouverture du Forum JAZZ ( s ) RA .

Dans l'écriture, je donne un large son à l’orchestre ( facile avec le BJO . . . ! ! ) et mets en valeur chaque musicien au travers de l’interprétation des thèmes, des solos et la voix qui plane sur les mélodies arrondissant les Tuttis d’orchestre .

Ensemble dans leur vie personnelle et artistique, Claire Vaillant et Pierre Drevet se connaissent depuis 10 ans . "Elle avait monté un projet sur Kenny Wheeler et on m’avait demandé de faire Kenny", précise - t - il . "Depuis, on ne s'est pas quitté " .

Pierre Drevet et Claire Vaillant - Photo de Bruno Belleudy

Echange sort le 19 juin sur le label du collectif Lilananda

