"This Dream of You", le nouvel album soyeux et intime de Diana Krall

Publié le 15 septembre 2020 à 15:20 par Catherine Carette

Sous ce titre emprunté à Bob Dylan, la diva du jazz revisite des morceaux de l'American Songbook. Un disque attendu le 24 septembre.

Trois ans après son dernier disque solo, Diana Krall autoproduit et sort This Dream Of You où elle reprend des chansons tirées de la bible des musiciens ( nes ) de jazz, l’American Soundbook et plus encore . L'album est constitué des sessions de son précèdent album Turn Up The Quiet qu'elle a enregistrées en 2016 et 2017, avec son ami et célèbre producteur Tommy LiPuma, décédé en 2017 à 80 ans . Le premier single de l’album, How Deep Is The Ocean, revisite le classique d’Irving Berlin ( 1932 ) repris notamment par Billie Holiday, Dinah Washington ou Miles Davis :

Si l'album s'ouvre avec But Beautiful, c'est parce - que c'est la dernière chanson qu'elle a travaillée avec son ami Tommy et qu'il l'avait particulièrement aimée . De quatuors, en trios et en duos sur mesure, le disque est comme un arc de cercle . "Si But Beautiful est l'ouverture, alors Singing in the Rain est le titre final" précise Diana Krall dans un communiqué . On note la participation de John Clayton, Jeff Hamilton et Anthony Wilson, Christian McBride et Russell Malone . La dernière session d'ensemble a eu lieu aux Capitol Studios avec le guitariste Marc Ribot, Stuart Duncan au violon et une section rythmique avec Tony Garnier à la basse et Karriem Riggins à la batterie . En duo avec John Clayton, elle reprend Wished On The Moon qui figure sur un de ses albums préférés de Billie Holiday avec le pianiste Jimmy Rowles .

