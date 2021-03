"Like a Diamond", l'intime magnétisme de Paddy Sherlock

Publié le 4 mars 2021 à 14:30 par Catherine Carette

En avant-première, le crooner des temps modernes dévoile le premier single de son album "Dusk" attendu le 30 avril.

L'auteur - compositeur prolifique, chanteur, guitariste et tromboniste Paddy Sherlock mêle tradition et innovation pour faire naître une musique enjôleuse qui mixe l'ambiance des clubs new - yorkais et des rues de La Nouvelle Orléans . On craque pour son univers sensible et pour la petite fêlure de sa voix chaude, à la fois fragile et forte de tant d'expériences humaines . Voici, en avant - première, le très sensuel Like a Diamond, qui rappelle l'authenticité d'un Tom Waits et l'extrême douceur d'un Chet Baker :

Lancer le lecteur audio

Né à Dublin, Paddy Sherlock est arrivé en France en 1986 . Leader du groupe The Swinging Lovers, il a été membre du collectif parisien P18, a joué avec FFF, Liz McComb et bien d'autres . En chef de file du mouvement néo - swing, il a invité à ses côtés des artistes comme David Gilmour, John Lord, Ian Paice, Martha Reeves, Mary Black . . . et des groupes comme le Woody Allen band ou le James Brown band .

Paddy Sherlock aime la chaleur des rencontres et la magie de la scène sur laquelle il déploie ses ailes d'entertainer charismatique et généreux . Aujourd'hui, il nous livre ses textes et ses compositions dans un style épuré qui emprunte au swing, au rhythm & blues, au rock'n'roll, à la pop - folk . . . . et ça donne Dusk, arrangé par Sal Bernardi ( Ricky Lee Jones ) , Steven Forward ( Ray Charles, Mc Cartney ) et Jeff Hallam ( Dominique A, Hindi Zahra ) , produit par la chanteuse Brisa Roché et Jeff Hallam pour le label Black Ash Records .

Like a Diamond - Paddy Sherlock

à écouter aussi En écoute : "Carnage", le nouvel album de Nick Cave et Warren Ellis