Des archives inédites exhumées pour un documentaire sur Billie Holiday

Pour son film "Billie" le réalisateur James Erskine a utilisé des interviews et images réunies il y a plus de quarante ans par la journaliste Linda Lipnack Kuehl.

Alors que les Etats - Unis font une nouvelle fois face à leurs vieux démons racistes, le réalisateur James Erskine sort le 30 septembre son film Billie consacré à l'une des plus grandes voix du XX siècle et la première icône de la lutte contre la ségrégation . Outre des archives colorisées des concerts de Lady Day, ce nouveau documentaire sans concessions sur la vie douloureuse et tumultueuse de la chanteuse jazz exhume des interviews restées dans l'oubli pendant plus de quarante ans et récoltées par la journaliste américaine Linda Lipnack Kuehl décédée pendant l'écriture de la biographie de l’immense artiste .

En 1939 Billie Holiday chante pour la première fois Strange Fruit au Café Society à New York, un hymne bouleversant de résistance à la ségrégation qui lui vaudra d'être persécutée par les autorités américaines notamment par le FBI . A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l'artiste . Elle recueille pendant huit ans 200 heures de témoignages en rencontrant sa famille, des agents du FBI qui l’ont arrêtée, des compagnons de cellule et évidemment des musiciens qui l’ont côtoyé comme Charles Mingus, Sarah Vaughan, Tony Bennett ou encore Count Basie . Menacée pendant ses recherches, la journaliste ne finira jamais ses investigations . En 1978, son corps inerte est retrouvé dans une rue de Washington . Le réalisateur a utilisé les bandes sonores restaurées de ces interviews inédites comme matière première de son film Billie .

