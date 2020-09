David Neerman dévoile le bouleversant "House with No Mirror"

Publié le 22 septembre 2020 à 06:49 par Catherine Carette

Un nouvel album hypnotique pour le vibraphoniste avec le balafon de Lansiné Kouyaté et les voix de Krystle Warren et de l’Ensemble Sequenza 9.3.

Êtes - vous de ces chanceux ( ses ) qui avez assisté à un des concerts de la création singulière nommée Noir Lac ? Un spectacle qui mêle l'alchimie du vibraphoniste jazz, world, électro, David Neerman, l'Afrique millénaire du grio Lansiné Kouyaté, le chant saisissant de l'américaine Krystle Warren aussi à l'aise dans le jazz que dans la Brit pop, le rock, la soul, le gospel ou le R & B, et le superbe groupe vocal de musique contemporaine Sequenza 9 . 3, dirigé par Catherine Simonpietri, passionnée par les esthétiques des XXe et XXIe siècles . Quelque soit la réponse, plongez vite dans ce titre à découvrir avant la sortie de l'album attendue le 30 octobre :

Le vibraphoniste, multi instrumentiste, compositeur et arrangeur David Neerman s’est illustré dans les projets les plus divers aux côtés de Seun Kuti, Youn Sun Nah, Anthony Joseph, Alice Lewis, Krystle Warren ou encore Jeanne Balibar . Il y a tout juste un an, à l’occasion des 15 ans du label français Nø Førmat !, nous recevions le vibraphoniste et le maître balafoniste, superbe duo d’une grâce rare .

En 2013, réunis pour une résidence au cœur de la province du Berry, dans l’abbaye de Noirlac, joyau du patrimoine cistercien devenu centre culturel de rencontre, les deux amis eurent l’idée d'une future création baptisé Noir Lac. "Les murs de la bâtisse renvoyaient les fréquences du vibraphone et du balafon comme l’écho lointain d’un chœur de spectres . Est - ce l'abbaye qui est venue habiter notre musique ou l'inverse ? L’idée a surgit . Et si ces fantômes prenaient corps ?", dixit David Neerman dans un communiqué .

Nous y sommes, la voix émouvante de Krystle Warren qui semble surgir des tréfonds du temps est le point d'orgue de cette œuvre intense de David Neerman et de son vibraphone au croisement de toutes les cultures . Le duo percussif métal - bois, le chant grégorien, la musique épurée et d'inspiration religieuse d’Arvo Pärt, les compositions originales de Neerman et ses arrangements de titres de Pink Floyd et Led Zeppelin, les arrangements vocaux finaux confiés à Manuel Peskine . . . . tout est là pour vous embarquer dans un voyage onirique . Frissons garantis .

Pour monter le répertoire, le challenge a toujours été de trouver le plus petit dénominateur commun entre les différents éléments de l’ensemble, et pour moi, ce dénominateur est surtout dans la mystique de chacun, son aspect universel .

Noir Lac - David Neerman

Noir Lac sort chez Klarthe / Pias, le 30 octobre 2020

En concert :

5 nov au Centre des Arts ( CDA ) - Enghien - les - Bains ( 95 )

6 novembre à L’Arc Scène Nationale, Le Creusot

14 nov à Mériel ( 95 ) Festival Jazz au Fil de l'Oise

25 nov au Théâtre des Bergeries - Noisy - le - Sec / Festival Africolor Avec Selma Uamoussé

à lire aussi « Sea of Darkness », le blues cosmique du Sun Ra Arkestra