"Dat It", l'élégance jazz funk de Blue Lab Beats et Kiefer

Publié le 5 octobre 2021 à 15:37 par Guillaume Schnee

Après son EP "We Will Rise" sorti chez Blue Note, le duo de producteurs londoniens s'associe au pianiste-beatmaker californien pour une ballade nu jazz au groove intemporel.

En 2020 le label Blue Note confiait une série de ses classiques jazz aux jeunes talents de la scène actuelle sur sa compilation Blue Note Re:Imagined . Parmi les artistes invités on retrouvait le duo londonien Blue Lab Beats composé du producteur NK - OK ( Namali Kwaten ) et du multi - instrumentiste Mr DM ( David Mrakpor ) passés maîtres dans l'art de mêler les beats hip hop et électro à un cocktail subtil et novateur d'afrobeat, de grooves boom - bap et de refrains jazz - funk .

Propulsés en première partie de Roy Ayers, Thundercat, les jeunes créateurs sortaient au printemps We Will Rise avec la star ghanéenne de l'afrobeat Ghetto Boy et des invités comme le poète et rappeur Kojey Radical, le guitariste Alex Blake, les saxophonistes Braxton Cook et Kaidi Akinnibi et le trompettiste Beésau . Un EP qui semble annoncer un album avec l'arrivée de ce nouveau titre Dat It, fusion parfaite d’accords de piano sinueux et de synthés funk, gravée cette fois avec le pianiste et beatmaker californien Kiefer, artiste de l'écurie Stones Throw et collaborateur d'Anderson . Paak .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

"Cette chanson était tellement amusante à enregistrer, surtout avec l'incroyable Kiefer au piano . Nous avons fait une mini tournée avec lui en 2019 et sommes en contact depuis, nous avons donc finalement décidé de faire un titre avec lui cette année . Un être humain si humble avec de bons conseils, donc ce fut un honneur de l'avoir avec nous pour cette chanson ." expliquent NK - OK et Mr DM qui sont invités au festival Nancy Jazz Pulsations le 7 octobre.

Blue Lab Beats - "Dat It"

A Lire Nancy Jazz Pulsations 2021