Dans le casque de… Laurent Bardainne

Publié le 7 février 2022 à 15:16 par Ghislain Chantepie

Le saxophoniste fête la sortie de son nouvel album « Hymne au Soleil » en partageant avec vous sa playlist du moment.

Laurent Bardainne ne l’aura pas quitté bien longtemps, son félidé incandescent. Il y a seulement deux ans de cela surgissait de la brousse de mélopées qu’explore de longue date le saxophoniste français un alter ego inattendu, un « Tigre d’Eau Douce » à la robe aussi zébrée que les instincts de studio de son dresseur. A l’aide de cette muse chimérique planant sur son album Love Is Everywhere, Laurent Bardainne s’était alors montré poète d’un jazz libéré, puisant dans le groove de son fauve en quartet composé du batteur Philippe Gleizes, du bassiste Sylvain Daniel, du percussionniste guadeloupéen Roger Raspail, et de l’organiste Arnaud Roulin.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

C’est encore avec tous ceux-là, ces fidèles comparses qui l’ont accompagné jusque sur les scènes brûlantes des festivals de l’été dernier, que Bardainne file de nouveau vers l’horizon avec son nouvel album intitulé Hymne au Soleil, une promesse solaire qui parfait un peu plus encore le cocktail de jazz mutant et de groove futuriste qui forgea son disque précédent. Pour célébrer cette nouvelle oasis, le saxophoniste partage aujourd'hui avec vous sa bande-son du moment, une playlist à découvrir ci-dessus où l’on croise aussi bien Sonny Rollins que Joakim, Duke Ellington ou le trio texan Khruangbin, Bruno Mars et Zombie Zombie, ou encore la talentueuse harpiste belge Nala Sinephro.

undefined J’autorise Gérer mes choix

Hymne au Soleil, le nouvel album de Laurent Bardainne, est sorti le 28 janvier dernier via le label Heavenly Sweetness