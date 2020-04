Damien Chazelle revient au jazz avec la série "The Eddy"

Publié le 16 avril 2020 à 15:21 par Guillaume Schnee

Le réalisateur de "Whiplash" et de "La La Land" vient de dévoiler la bande annonce de sa série télévisée dont l'intrigue se déroule autour d'un club de jazz parisien.

Après son voyage dans l'espace sur les pas de l'astronaute Neil Armstrong avec le film The First, le réalisateur canadien et franco - américain retourne à sa passion première, la musique . Comme pour Whiplash et La La Land, le jazz sera au centre de l'intrigue de sa série TV The Eddy où un pianiste de jazz new - yorkais Elliot Udo ( Andre Holland ) et son associé Farid ( Tahar Rahim ) tentent de redresser un club de jazz parisien . Producteur de la série et réalisateur des deux premiers épisodes, Damien Chazelle a réuni un casting international avec Leïla Bekhti (Tout ce qui brille, Le Grand Bain) , Alexis Manenti ( César de la Révélation de l’année pour Les Misérables) , Joanna Kulig (Cold War) , Amandla Stenberg (The Hate U Give) ou le rappeur français Sopico dans son premier rôle .

La bande originale de la série coréalisée par Alan Poul (Les Chroniques de San Francisco) , Houda Benyamina (L’excellent Divines ) et Laïla Marrakchi (Le Bureau des Légendes) a été confiée à Glen Ballard, producteur des albums Bad et Dangerous de Michael Jackson, Back on the Block de Quincy Jones ou Jagged Little Pill d'Alanis Morissette . La musique quant à elle est interprétée notamment par le saxophoniste Jowee Omicil, le claviériste Randy Kerber, le trompettiste martiniquais Ludovic Louis, la batteuse croate Lada Obradovic et le bassiste cubain Damian Nueva Cortes .

La série "The Eddy" sera diffusée à partir du 8 mai sur la plateforme Netflix .