Damian Nueva dévoile le clip de "Paciencia"

Publié le 10 septembre 2020 à 13:18 par Guillaume Schnee

Le contrebassiste cubain sort son premier album "Orisun", une oeuvre élégante enregistrée en quintet et oscillant entre ballades poétiques de jazz afro-cubain et éruptions jazz-funk.

Remarqué pour ses talents d'acteur dans la série The Eddy de Damien Chazelle, le contrebassiste et compositeur cubain sort son premier album le 18 septembre . Orisun signifie la source et le destin en yoruba et Damian Nueva nous offre onze histoires pour autant d'années de vie hors de Cuba . Inspiré autant par ses souvenirs de La Havane que par Madrid et Paris où il est installé depuis 6 ans, ce citoyen du monde signe une oeuvre magnifique aussi nostalgique et poétique que détonante et contemporaine .

Orisun est un pur bijou créatif de sensualité et de groove afro - cubain sur lequel Damian Nueva livre son âme et son destin accompagné par une formation de rêve avec la percussionniste Natascha Rogers, le saxophoniste Baptiste Herbin, le batteur Arnaud Dolmen et le guitariste Ralph Lavital, rejoints sur un titre par le pianiste Roberto Fonseca .

Né au sein d’une famille de musiciens, Damian Nueva apprend les percussions dès son plus jeune âge, ce n’est qu’à 13 ans qu’il découvre la basse aux côtés du grand Israel López « Cachaito » . Il intègre ainsi l’école Alejandro García Caturla puis l’École nationale d’art de Cuba . Il se lance dans l'univers du jazz afro - cubain en rejoignant Oscar Valdés, ancien membre du groupe Irakere avant de collaborer pendant 4 années avec la compagnie de ballet et de flamenco Litz Alfonso puis de fonder le projet Espiritual avec Regis Molina, Harold et Ruy Adrián Lopéz - Nussa et Mauricio Guitérrez .

Le contrebassiste voyage, multiplie les rencontres et les expériences dans différents styles musicaux . Il passe deux ans à jouer avec les artistes de la scène madrilène avant de rejoindre Paris . Avant ce premier album, Damian Nueva a participé à d'innombrables projets éclectiques aux côtés d’artistes comme Didier Lockwood, Oum, Roberto Fonseca, John Legend, David Murray, Ayo ou encore Gregory Privat .