"Cut Up", le meltin jazz du Julien Daïan Quintet

Publié le 25 mai 2021 à 14:50 par Catherine Carette

Un jazz "rafraîchissant" et sans complexes qui mêle hip-hop, groove, électro et un acappella reggae de Gainsbourg !

Compositeur, saxophoniste et co - producteur du label indépendant French Paradoxe, Julien Daïan, fan à la première heure du funk du saxophoniste Maceo Parker, trace son sillon en connivence avec ses fidèles acolytes Octave Ducasse à la batterie et Tommaso Montagnani auxquels s'associent le pianiste Edouard Monnin, le flûtiste Cyril Benhamou et le bugliste Alex Tassel . Après un premier disque auto - produit publié en 2010 et Behind The Reef en 2011 avec des invités comme David Linx, Maureen ou le slammer Tejan Karefa Angot, Julien Daian propose un jazz métissé dynamique qui s'adresse à tous les publics .

Avec le titre au groove envoûtant Trop c'est trop, un enregistrement de fin de séance fait sans l'avoir prémédité, Julien Daïan provoque le hasard d'une rencontre avec Serge Gainsbourg en mettant en musique son Ecce Homo et caetera :

La référence au grand Serge s’arrête là, faudrait pas en faire trop tout de même !

Dans ce joyeux melting - pot qui casse les barrières entre les genres, on retrouve les influences de Buckshot le Fonque, Julien Lourau, Wayne Shorter . . . . des incursions vers le hip - hop aux accents new - yorkais, la pop culture japonaise et la culture jazz pop . Vous y trouvez aussi un clin d’oeil au trompettiste Roy Hargrove, une reprise de Woman in Chains de Tear for fears ou encore un clin d’œil aux surréalistes avec le titre Storm At The Beat Hotel inspiré de l’hôtel du 9 rue Git - le - coeur où a vécu notamment William Burroughs qui y rencontrait Ian Sommerville avec qui il a expérimenté sa technique du Cut - up .

Vous noterez au passage des invités de choix tels Luciano and Mickey General, Biship Chasten, Kioyshi Tsuzki, Sylvain Gontard et Guillaume Perret…

L'album Cut - Up sort le 30 mai chez France Paradox .

Cut-Up - Julien Daïan Quintet