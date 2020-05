"A Certain Trip" la nouvelle aventure jazz de Guillaume Perret

Publié le 28 mai 2020 à 06:00 par Guillaume Schnee

Après son album solo "Free", le saxophoniste explorateur revient en quartet avec son nouveau projet et dévoile un deuxième titre "Air Blast".

Pendant plusieurs années le saxophoniste et compositeur Guillaume Perret a partagé sur scène les explorations sonores de son album Free sorti en 2016, improvisant avec énergie et sensibilité son jazz cosmique seulement accompagné de son saxophone et des loops électro de ses machines . Puis l'artiste a puisé dans son imaginaire fantastique pour illustrer avec sa musique en apesanteur l'odyssée spatiale de l’astronaute Thomas Pesquet contée dans le documentaire 16 levers de soleil. De cette nouvelle aventure cinématographique est née l'idée de son dernier projet A Certain Trip, un album en forme de voyage sensoriel attendu le 5 juin sur le label French Paradox .

Toujours en en élévation vers l'infini, Guillaume Perret a composé pour le théâtre, les ballets ou le cinéma et développé à chacun de ses multiples projets son sens de la dramaturgie et de la narration . Pour réaliser la BO de 16 levers de soleil, le saxophoniste a réuni un nouvel équipage constitué de Yessï Karapetian aux claviers, Julien Herné à la basse et Martin Wangermée à la batterie . Le quartet a progressivement sculpté sur scène les huit titres de l'album A Certain Trip, guidé par l'architecte sonore développant une fois de plus une musique comme nulle autre, intense ou rêveuse, toujours au service de des émotions . Une transe jazz spirituelle venue d'ailleurs où se croisent les musiques électroniques, le groove, les pulsations urbaines ou les textures orientales .