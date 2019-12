"Canto Bello" album magistral du Léon Phal Quintet

Publié le 24 décembre 2019 à 10:40 par FIP.fr

Le saxophoniste et ses jeunes complices signent neuf thèmes aux arrangements subtils et contemporains où les mélodies contemplatives croisent les fulgurances rythmiques.

Influencé par Fela Kuti comme John Coltrane, Léon Phal est de cette jeune génération de jazzmen virtuoses qui perpétuent cette quête d'une musique jazz en constante évolution . De ses débuts à 16 ans avec Oxmo Puccino et Olivia Ruiz à ses études musicales à Lausanne, sa résidence au Sunnyside festival de Reims, sa ville natale, au festival Nancy Jazz Pulsations où nous l'avons rencontré cette année, le saxophoniste s'est construit une identité sonore multiple et contemporaine . Avec son quintet, il vient de sortir l'album Canto Bello via Inouïe Distribution . Une collection de neuf compositions originales audacieuses nées dans l'esprit fertile et voyageur du jeune compositeur et exécutées de main de maître avec ses complices dont la subtilité d'exécution n'a d'égale que le goût pour l'improvisation collective, guidée par leur directeur artistique Julien Lourau .

Le quintet se joue ici des étiquettes préférant l'aventure du métissage des influences et mêle avec une grande subtilité mélodies contemplatives et fulgurances rythmiques, le classique au hard bop, le groove au jazz West Coast et aux pulsations africaines, les beats urbains à la pop . Il se dégage une sérénité rare dans ce jazz aussi précis qu'inventif façonné par Léon Phal, son ami d’enfance Zacharie Ksyk à la trompette, Gauthier Toux aux claviers, Arthur Alard à la batterie et Rémi Bouyssiere à la contrebasse . Une oeuvre ambitieuse et extatique .

Léon Phal Quintet couv album "Canto Bello"