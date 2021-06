"Burning Plain", la nouvelle quête spirituelle de Cochemea

Publié le 1 juin 2021 à 13:19 par Guillaume Schnee

Après "All My Relations", le saxophoniste des Dap-Kings continue d'explorer ses racines amérindiennes sur l'album "Vol. II: Baca Sewa" dont il dévoile un premier titre de spiritual jazz transcendantal.

Saxophoniste et flûtiste, compositeur et musicologue, Cochemea Gastelum a longtemps fait le bonheur de la scène groove de Brooklyn et de la House of Soul Daptone Records en accompagnant pendant des années, au sein de l'orchestre maison les Dap - Kings, des artistes comme la défunte diva soul Sharon Jones ou s'illustrant aux côtés d'Amy Winehouse, de Mark Ronson, Quincy Jones, Archie Shepp, The Roots, David Byrne ou encore Public Enemy .

En 2019, le musicien que l’on surnomme « Cheme », se lance dans l'élaboration d'une musique aux pouvoirs unificateurs et guérisseurs en se connectant à ses racines Yaquis et Mescaleros, une tribu Apache du Mexique, ancêtres de son arrière - grand - mère . Un voyage musical et spirituel retranscrit dans l'album All My Relations, que le musicien poursuit trois ans après sur Vol . II: Baca Sewa, du nom de sa famille originelle avant la colonisation espagnole et la fracturation ou l'effacement des connaissances et des pratiques ancestrales .

Vol . II: Baca Sewa est œuvre audacieuse et semi - autobiographique qui nous plonge dans les annales des histoires familiales, de la mythologie et de l'imaginaire culturel . Accompagné des voix et des percussions des Baca Sewa Singers, un groupe composé de plusieurs générations de membres de la famille, ainsi que de la crème des rythmiciens new - yorkais, Cochemea s'aventure dans un processus musical de réappropriation, un monde spirituel où les rythmes et les mélodies de rites ancestraux se mêlent à ses rêves, à ses souvenirs et à ses explorations créatrices . Un spiritual jazz contemplatif et transcendantal guidé par des pulsations universelles et les chorus d'un saxophoniste qui écrit ici ses propres textures sonores et émotionnelles .

L'album "Vol . II: Baca Sewa" sort le 16 juillet sur Daptone Records .